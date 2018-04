Cannabis terapeutica | storie dei malati costretti a ingegnarsi | “In Italia quantità

ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 aprile 2018) Lamedica scarseggia. È da giugno dello scorso anno che i pazienti rincorrono la cura e in Emilia Romagna trovano le briciole. Alla farmacia San Carlo di Ferrara, il telefono squilla senza sosta: “I pazienti vogliono sapere se laè arrivata e sono arrabbiati perché non basta per tutti – ammette il dottor Matteo Mantovani – Mentre noi passiamo più tempo alla cornetta che a servire i clienti”. A meno di cento chilometri, a Bibbiano in provincia di Reggio Emilia, il farmacista Marco Ternelli attende più di 8 chili di: “Tra gennaio e marzo ho ordinato 10 chili, ne sono arrivati 1,2”. Con lana, la Fm2 coltivata all’Istituto Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, non va meglio: “Ho avuto 500 grammi ma avevo chiesto 2 chili”. Intanto, Elisabetta Biavati dimagrisce senza sosta e l’epilessia non le dà tregua. Metà dellamedica ...