Calcio a 5 - 24^ giornata Serie A 2018 : Pescara choc - si ritira dal campionato! La Came Dosson perde a Reggio Emilia e cede la vetta a Luparense e Acqua&Sapone : Una decisione sconvolgente cambia completamente gli scenari del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. Il Pescara ha annunciato la sua decisione di ritirarsi dal campionato con una nota in cui ha spiegato i motivi di una scelta clamorosa, con annesso il sospetto di una vicenda di Calcioscommesse. “Dalla fine dello scorso campionato – scrive il club – la società ha dovuto subire squalifiche di atleti, dirigenti e del campo di ...

Calcio a 5 : il Pescara si ritira dalla serie A : Il Pescara Calcio a 5 si ritira dalla serie A. Domani pomeriggio a Milano i biancazzurri non si presenteranno in campo. Come annunciato nei giorni scorsi, la societa’ biancazzurra ha deciso di gettare la spugna. Attraverso un lungo comunicato il sodalizio del presidente Danilo Iannascoli spiega le ragioni della clamorosa decisione, arrivata dopo una stagione a dir poco travagliata, e costellata di squalifiche, ricorsi e polemiche. Il ...

Calcio a 5 : il Pescara si ritira dalla serie A : Il Pescara Calcio a 5 si ritira dalla serie A. Domani pomeriggio a Milano i biancazzurri non si presenteranno in campo. Come annunciato nei giorni scorsi, la societa’ biancazzurra ha deciso di gettare la spugna. Attraverso un lungo comunicato il sodalizio del presidente Danilo Iannascoli spiega le ragioni della clamorosa decisione, arrivata dopo una stagione a dir poco travagliata, e costellata di squalifiche, ricorsi e polemiche. Il ...

Calcio a 5 - il Pescara si ritira dal campionato : La società abruzzese attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito ha comunicato con estremo rammarico i motivi dell'abbandono del torneo. L'articolo Calcio a 5, il Pescara si ritira dal campionato è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del Calcio.

Calcio a 5 - i giocatori del Pescara : 'Noi senza rimborsi da 5 mesi' : Pescara. Acque agitate in casa del Pescara Calcio a 5, squadra italiana fra le più blasonate della serie A. Con un articolo uscito questa sera sul sito dell'Assocalciatori, i giocatori biancazzurri ...

Calcio a 5. Iannascoli : 'Scommesse anomale sul Pescara' : A dare il via a un'indagine che torna a scuotere il mondo del futsal durante la festa della final eight di coppa Italia in corso a Pesaro è una denuncia presentata dal presidente del Delfino, Danilo ...

Pescara Calcio il dopo Zeman riparte con Epifani "Sarò solo un traghettatore" : Pescara - "Sarei un bugiardo se dicessi che non sono emozionato. Mi sento pescarese, ho questa maglia attaccata sulla pelle. Ho lavorato con Zeman in estate, poi non ho più seguito dall'interno. Ho visto solo da fuori perché ho visto partite e allenamenti. Vedo qualche giocatore in ruoli diversi rispetto a quanto fatto fino a oggi, ma non vi dico chi. Se sono un traghettatore? Io penso solo alla prossima partita. A fine anno ...

Pescara Calcio ko a Cittadella - esonerato Keman : Pescara - Zdenek Zeman non è più l'allenatore del Pescara. La decisione è stata presa dal presidente Daniele Sebastiani nella nottata dopo una lunga riflessione. Fatali al boemo, oltre al ko di ieri a Cittadella, anche i risultati negativi della squadra che si trova a cinque punti dalla zona play-out. La squadra sarà affidata al tecnico della Primavera Massimo Epifani, ma per la sostituzione di Zeman si fa il nome di ...

Calciomercato Pescara - preso il portiere Baiocco : Pescara - Paolo Baiocco è un nuovo giocatore del Pescara . Il portiere, classe 1989, al termine della scorsa stagione si era svincolato dal Fondi, senza trovare squadra nella prima parte del ...

Stendardo appende le scarpe al chiodo : “lascio il Calcio giocato - ma rimango a Pescara” : Guglielmo Stendardo ha deciso di lasciare il calcio giocato. L’ex difensore di Atalanta, Juventus e Lazio ha annunciato che appenderà gli scarpetti al chiodo in una conferenza stampa che si è tenuta quest’oggi a Pescara: “Ringrazio Pescara e tutta la tifoseria. Mi dispiace non aver potuto dare un contributo. Abbiamo raggiunto un accordo. Mi auguro che ci sia un futuro. Ringrazio il Presidente per l’onestà e la sincerità con cui ...

Calciomercato Pescara - Stendardo lascia il Calcio. Giocò sei mesi nella Juventus : Pescara - Willy Stendardo lascia il calcio. Il difensore ha rescisso in anticipo di quattro mesi il contratto che lo legava al Pescara . Si chiude qui una carriera di alto profilo. Il centrale 37enne, ...

Stendardo rescinde con il Pescara e lascia il Calcio : Guglielmo Stendardo, 37enne difensore sotto contratto con il Pescara, ed ex calciatore di Juventus, Napoli, Salernitana, Catania, Lazio, Perugia, Atalanta, Sampdoria e Lecce, ha deciso di rescindere ...

Calcio - un bel colpo del Perugia che batte il Pescara : Perugia Il Perugia, nell'anticipo della 23/a giornata del campionato di serie B, ha espugnato lo stadio Adriatico di Pescara con il risultato di 2-0, grazie alle reti realizzate da Kouan al 27 del ...

Calciomercato Udinese - colpo Zampano dal Pescara : domani le visite mediche : Calciomercato Udinese – Reduce dal ko rimediato con la Lazio nel recupero di campionato, l’Udinese è già al lavoro per preparare la prossima sfida con il Genoa. Al termine della sfida con i biancocelesti, il tecnico dei friulani, Massimo Oddo, aveva mandato importanti messaggi alla società: “la rosa è un po’ corta”. Oddo è stato ascoltato, l’Udinese ha messo a segno il colpo Zampano. domani il terzino in ...