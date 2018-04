: #News #C.destra: rispettare volontà elettori - CybFeed : #News #C.destra: rispettare volontà elettori - LaVolpeeLuca : @matteosalvinimi siamo i primi al mondo per turismo pedofilo, lasciamo perdere! Piuttosto, concentriamoci a far ris… -

E' necessario che "dopo anni di governi nati da giochi di palazzo, il prossimo esecutivo sia rispettoso dellaespressa dai cittadini nelle elezioni dello scorso quattro marzo". E' quanto viene sottolineato in una nota congiunta diffusa al termine del vertice di centroad Arcore. Berlusconi, Salvini e Meloni, che saliranno insieme al Colle, si sono incontrati per concordare una linea comune da sottoporre a Mattarella nel secondo giro di consultazioni per la formazione del prossimo governo.(Di domenica 8 aprile 2018)