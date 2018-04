Brindisi Arrestata Vincenza Trenta compagna del boss defunto

Brindisi - arrestata per truffa ex veggente insieme al marito. Sottomettevano psicologicamente le vittime con raggiri : Per una serie di truffe che sarebbero state compiute in varie parti d’Italia, è stata arrestata e portata in carcere Sveva Cardinale, una ex veggente che in passato era un uomo e si chiamava Paolo Catanzaro. insieme a lei è stato arrestato il marito, Francesco Rizzo. Le indagini sono della guardia di finanza di Brindisi. Secondo l’accusa, la donna avrebbe sottratto cifre ingenti di denaro a diverse persone. La procura di Brindisi, ...