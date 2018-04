Brescia | indagati tutti i medici che hanno avuto in cura Nicole Zacco in un mese

Bimba morta per otite a Brescia - indagati tutti i medici - : La Procura ha iscritto nel registro degli indagati l primo pediatra che ha vistato la la bambina di 4 anni , i medici di Manerbio, quelli della Clinica Poliambulanza e infine quelli degli Spedali ...

Brescia - bimba morta per otite : indagati tutti i medici : Con la fissazione dell'autopsia, che sarà eseguita all'ospedale di Brescia con consulenti non locali, la Procura di Brescia iscrive nel registro degli indagati tutti i medici che hanno preso in cura ...

