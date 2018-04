: Brasile, Lula non si consegna alla polizia e si barrica nella sede di un sindacato - Corriere : Brasile, Lula non si consegna alla polizia e si barrica nella sede di un sindacato - petergomezblog : Brasile, Lula non si consegna alla polizia Resta chiuso nella sede di un sindacato Folla di manifestanti gli fa “da… - SkyTG24 : Brasile, Lula non si è consegnato alla polizia entro termini stabiliti -

L'ex presidente brasilianosi èto. Ha lasciato a piedi la sede del sindacato ed è salito su un'auto delle forze dell'ordine. L'ex leader sindacalista deve scontare una pena a 12 anni per corruzione e riciclaggio di denaro. Il tribunale gli aveva chiesto dirsi venerdì,manon si era presentato.Dopo la Messa mattutina in ricordo della moglie, ha promesso in un comizio improvvisato che si sarebbeto, ribadendo la sua innocenza. Suoi fan avevano impedito la sua.(Di domenica 8 aprile 2018)