Brasile | Lula si consegna alla polizia | “Vado in carcere a testa alta”

Brasile - Lula si è consegnato alla polizia per scontare 12 anni di carcere : Lula da Silva, alla fine, si è arreso, consegnandosi alla polizia. L'ex presidente brasiliano è arrivato alle 22.30 circa ora locale , le 3.30 italiane, da San Paolo a Curitiba, viaggiando su un aereo ...

