BOMBA STAZIONE BOLOGNA | CONCLUSO DISINNESCO Disagi treni e aerei al Marconi | riaperta la

BOMBA A BOLOGNA - DIRETTA STAZIONE : DISINNESCO IN CORSO/ Danger zone treni - caos voli all’Aeroporto Marconi : DISINNESCO ordigno bellico alla STAZIONE di BOLOGNA Centrale: modifiche di per CORSO , circolazione treni e corse cancellate. Tutti i dettagli di RFI- treni talia, info, orari e disagi(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 16:30:00 GMT)

Milano e Napoli - allarme BOMBA in stazione metro/ Ultime notizie - Sesto Fs e Colli Aminei pacchi sospetti : Milano e Napoli , allarme bomba in stazione metro : linea 1, Ultime notizie e aggiornamenti. Sesto FS e Colli Aminei le due stazioni coinvolte: pacchi sospetti e falsi allerte verificate(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 10:18:00 GMT)

Sistemi anti- BOMBA in stazione New York : ANSA, - NEW York , 27 FEB - La stazione piu' affollata degli Stati Uniti sara' attrezzata con dei dispositivi anti-bomba . E' iniziata oggi a Penn Station la sperimentazione come misura antiterrorismo ...

Usa : terrorismo - dispositivi anti-BOMBA in stazione New York :