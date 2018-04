: Domenica #8aprile viene disinnescato l'ordigno bellico ritrovato tra #viaZanardi e #viaBoviCampeggi a #Bologna: chi… - Twiperbole : Domenica #8aprile viene disinnescato l'ordigno bellico ritrovato tra #viaZanardi e #viaBoviCampeggi a #Bologna: chi… - Twiperbole : Domenica #8aprile dalle 8,30 sono previste le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico tra #viaZanardi e… - Twiperbole : #8aprile completata l'evacuazione della 'danger zone'. Iniziate le operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico tr… -

E' conclusa al'evacuazione dell'area che deve essere liberata per consentire le operazioni di disinnesco, rimozione e brillamento di unda 500 libbre della II Guerra Mondiale, di fabbricazione britannica, trovato tra via Zanardi e via Bovi Campeggi. Sono 9.401 i residenti temporaneamente allontanati, nel raggio di 800 metri dal luogo del ritrovamento: sono stati allestiti diversi punti di accoglienza e alcuni presidi sanitari. A breve entreranno in azione gli artificieri del genio ferrovieri.(Di domenica 8 aprile 2018)