Bologna | 9 400 evacuati per disinnesco ordigno 

(Di domenica 8 aprile 2018) Si è conclusa al’evacuazione dell’area che deve essere liberata per consentire le operazioni di, rimozione e brillamento di un ordigno da 500 libbre della Seconda Guerra Mondiale, di fabbricazione britannica, trovato tra via Zanardi e via Bovi Campeggi, vicino a un sottopasso ferroviario. Sono 9.401 i residenti temporaneamente allontanati, nel raggio di 800 metri dal luogo del ritrovamento: sono stati allestiti diversi punti di accoglienza e alcuni presidi sanitari. A breve entreranno in azione gli artificieri del genio ferrovieri dell’Esercito, comandati dal tenente colonnello Vincenzo Carbone. Dopo il via libera della prefettura, si procederà con la rimozione delle due spolette della bomba d’aereo, che poi verrà trasportata e fatta brillare in una cava a Pianoro, in provincia. Non sono ancora chiare le tempistiche, si ritiene che le ...