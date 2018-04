Bimbo di 18 mesi muore dopo due giorni di febbre | aperta un' indagine

Bimbo di 18 mesi muore dopo due giorni di febbre : La Procura di Parma ha aperto un fascicolo di indagine per morte come conseguenza di altro reato, senza indagati, sul decesso di un bambino di 18 mesi portato dai genitori, mercoledì scorso, all'...

Bimbo di 10 mesi muore di morbillo a Catania : in Italia 411 casi e 3 morti dall’inizio dell’anno : Un bambino di 10 mesi è morto in un ospedale catanese per complicanze legate al morbillo: il piccolo era ricoverato nel reparto di pediatria dell’ospedale di Acireale finché, nel pomeriggio di due giorni fa, le condizioni respiratorie e cardiocircolatorie si sono aggravate tanto da richiedere la necessità di un ricovero in Rianimazione. Il Bimbo già sofferente per un difetto cardiaco era stato ricoverato dal 3 al 16 marzo scorsi per una ...

