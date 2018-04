Biglietti Lazio-Roma 15 aprile | come acquistare i tickets della 32ma giornata di Serie A

In attesa del derby - tutte le info per i Biglietti Lazio-Roma : ROMA - L' AS Roma comunica che i biglietti dedicati ai tifosi giallorossi per la sfida contro la Lazio del 15 aprile saranno messi in vendita secondo due distinte fasi: FASE 1 - Prelazione dedicata ...

Europa League - Lazio-Salisburgo : partita la vendita dei Biglietti : A rappresentare l’Italia in Europa League è rimasta solo una squadra, la Lazio, che ai quarti dovrà affronare un avversario, almeno sulla carta, agevole, il Salisburgo. Unico svantaggio per la formazione di Inzaghi quello di dover disputare la gara di andata in casa, giovedì 5 aprile. Il fischio d’inizio del match è previsto per le […] L'articolo Europa League, Lazio-Salisburgo: partita la vendita dei biglietti è stato ...

Biglietti Lazio-Dinamo Kiev (8 marzo) : come acquistare i tickets per l’andata degli ottavi di Europa League : Riparte l’Europa League. Nell’andata degli ottavi di finale sarà impegnata anche la Lazio, che giovedì 8 marzo affronterà la Dinamo Kiev. Non è stato un sorteggio negativo per i biancocelesti, pescati per primi nell’urna di Nyon con la possibilità dunque di un accoppiamento ben più difficile. Vietato sottovalutare, però, la Dinamo Kiev. Gli ucraini sanno come farsi strada in Europa: nella fase a gironi è stata la prima squadra ...

Lazio-Juventus - verso i 45 mila Biglietti venduti : ROMA - Sabato alle ore 18.00 alla stadio Olimpico sarà ancora Lazio-Juventus , per la terza volta in stagione dopo la finale di Supercoppa e la partita di andata allo Stadium. Il bilancio è favorevole ...

Biglietti Lazio-Juventus (3 marzo) : come acquistare i tickets per la ventisettesima giornata di Serie A : Archiviata la Coppa Italia con differenti risultati, Lazio e Juventus ripartono dal campionato. Sabato 3 marzo è in programma un big match fondamentale per il cammino di entrambe in campionato. La Lazio è reduce dall’eliminazione dalla Coppa Italia ai rigori per mano del Milan. I biancocelesti sono attualmente al terzo posto, nel pieno della lotta per conquistare uno dei due posti che porta in Champions League. Il compito della squadra di ...

Biglietti Napoli-Lazio (10 febbraio) : come acquistare i tickets per la 24^ giornata di Serie A. Big match al San Paolo : Napoli-Lazio è il big match della 24^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Al San Paolo andrà in scena un incontro scoppiettante tra la capolista e la terza forza della classe. Sabato 10 febbraio (ore 20.45) i riflettori saranno puntati sul capoluogo campano: i partenopei vanno a caccia di una vittoria importante, necessaria per allungare in testa rispondendo alla Juventus (impegnata il giorno prima a Firenze) mentre i biancocelesti devono ...

Da ortofrutta a Biglietti aerei - rincari dietro inflazione light : Teleborsa, - Le tabelle sull'inflazione del 2017, che registrano incrementi record dei prezzi per alcuni prodotti , agrumi, pomodori, insalata, e servizi , biglietti aerei nazionale e ...

