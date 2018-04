BIAGIO ANTONACCI Video | ' Mio fratello' è un po' come il figliol prodigo

“Che tempo che fa” – Ventiquattresima puntata del 8 aprile 2018 – Maurizio Martina - BIAGIO ANTONACCI - Enzo Iacchetti e Ignazio Moser tra gli ospiti. : Che tempo che fa propone questa sera la Ventiquattresima puntata domenicale. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. Che tempo che fa | […] L'articolo “Che tempo che fa” – Ventiquattresima puntata del 8 aprile 2018 – Maurizio Martina, Biagio ...

BIAGIO ANTONACCI : il video di "Mio fratello" con Beppe e Rosario Fiorello : Manola Moslehi e Mauro Marino lo incontreranno venerdì 13 aprile , dalle ore 14.50 : potrete seguire l'intervista in contemporanea su Radio Italia, Radio Italia TV, Real Time e in streaming su Dplay.

Il video di Mio fratello di BIAGIO ANTONACCI con Beppe e Rosario Fiorello per una parabola del figliol prodigo 2.0 : Rosario e Beppe Fiorello sono protagonisti per la prima volta di un video musicale in Mio fratello di Biagio Antonacci, per la regia di Gabriele Muccino. Il terzo singolo estratto dall'album Dediche e Manie di Antonacci è una ballata popolare che si avvale della partecipazione di Mario Incudine, musicista e interprete che porta avanti la tradizione del cunto siciliano: Mio fratello contiene infatti un'intera strofa cantata da Incudine a metà ...

Il video di Mio Fratello di BIAGIO ANTONACCI in anteprima su Rai1 il 5 aprile : l’annuncio di Fiorello : Il video di Mio Fratello di Biagio Antonacci sarà trasmesso in anteprima su Rai1 il 5 aprile. A darne l'annuncio è uno dei protagonisti, Rosario Fiorello, che ha reso nota la data della messa in onda della clip diretta da Gabriele Muccino. Nel nuovo video del singolo, anche Beppe Fiorello, che così rende significato al titolo del brano che sarà in rotazione radiofonica a partire dal 6 aprile e dopo il rilascio dei primi singoli, In mezzo al ...

Mio fratello di BIAGIO ANTONACCI - testo e significato : la storia di due fratelli che si ritrovano : testo e significato di “Mio fratello”, il nuovo singolo di Biagio Antonacci in rotazione radiofonica da venerdì 6 aprile. Il videoclip ufficiale del brano è stato diretto dal regista Gabriele Muccino e vede protagonisti, per la prima volta insieme, Rosario e Beppe Fiorello. Venerdì 6 aprile arriva in radio il nuovo singolo di Biagio Antonacci feat. Mario Incudine Biagio Antonacci torna con un nuovo singolo: si tratta di “Mio ...

BIAGIO ANTONACCI ritorna in radio con “Mio Fratello” feat Mario Incudine : MIO FRATELLO è il nuovo singolo di Biagio Antonacci che sarà in rotazione da venerdì 6 aprile. Il brano è il nuovo singolo estratto dall’ultimo disco di inediti del cantautore, DEDICHE E MANIE, uscito lo scorso 10 novembre su etichetta IRIS e distribuito da SONY MUSIC ITALIA. Oltre allo stesso Biagio, il brano vede la partecipazione di Mario Incudine, giovane esponente della musica popolare siciliana che duetta con lui nel dialetto della sua ...

I fratelli Fiorello con BIAGIO ANTONACCI - aneddoti dal set del video di Mio Fratello tra complicità e sorprese : Stanno lavorando ormai da giorni Beppe e Rosario Fiorello con Biagio Antonacci e Gabriele Muccino sul set del video del nuovo singolo del cantautore di Rozzano, Mio Fratello. Mentre prepara la nuova tranche del suo tour nei palazzetti, Biagio Antonacci sta infatti per rilasciare il terzo estratto dal suo ultimo album, Dediche e manie: la scelta è ricaduta su uno dei brani più audaci ed interessanti del disco, con un testo dai riferimenti ...

Mio Fratello - BIAGIO ANTONACCI | Testo - Audio - MP3 : Canzone Biagio Antonacci, Mio Fratello: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Biagio Antonacci è Mio Fratello: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Mio Fratello di Biagio Antonacci è il nuovo singolo atteso in rotazione radiofonica e in digital download dal prossimo 6 aprile. Il videoclip ufficiale vanta la regia di […]

Testo Mio Fratello di BIAGIO ANTONACCI - il video ufficiale di Gabriele Muccino con Rosario e Giuseppe Fiorello : Il nuovo singolo di Biagio Antonacci sarà disponibile in rotazione radiofonica dal prossimo 6 aprile mentre è già disponibile in download digitale e in free streaming, all'interno del disco. Mo ...

Testo Mio Fratello di BIAGIO ANTONACCI - il video ufficiale di Gabriele Muccino con Rosario e Giuseppe Fiorello : Mio Fratello di Biagio Antonacci è il nuovo singolo atteso in rotazione radiofonica e in digital download dal prossimo 6 aprile. Il videoclip ufficiale vanta la regia di Gabriele Muccino e vede protagonisti due fratelli della TV italiana: Rosario e Giuseppe Fiorello. Mio Fratello di Biagio Antonacci è estratto dall'ultimo disco di inediti pubblicato dall'artista. Dediche e Manie è stato rilasciato lo scorso 10 novembre su etichetta Iris e ...

Ospiti del concerto per Pino Daniele a Napoli - da BIAGIO ANTONACCI a Claudio Baglioni ed Emma i primi nomi ufficiali : Ci saranno tanti amici e colleghi sul palco dello Stadio San Paolo il prossimo 7 giugno per il grande concerto per Pino Daniele, una maratona di musica dal vivo per ricordare attraverso le sue canzoni il bluesman partenopeo che ci ha lasciati improvvisamente nel gennaio di tre anni fa, stroncato da un attacco cardiaco. Prosegue l'organizzazione dell'evento-tributo che porterà la musica di Pino Daniele sul palco più popolare della sua Napoli, ...

Sanremo 2018 - 10 cd di BIAGIO ANTONACCI da non perdere su Amazon : Biagio Antonacci torna sul palco di Sanremo, come ospite della seconda serata. Fortuna che ci sei è il suo nuovo singolo, quello con cui si presenterà al pubblico sul palco dell'Ariston. La prima volta a Sanremo risale al 1988 nelle Nuove Proposte: cantò Voglio Vivere in un Attimo. Ma è al Festivalbar che Antonacci s'impone: anno 1992, la canzone che lo fa conoscere, e gli fa vendere 150mila copie è Liberatemi. ...

BIAGIO ANTONACCI E CLAUDIO BAGLIONI/ Video - su Instagram il milanese : Lo amo (Sanremo 2018) : BIAGIO ANTONACCI e CLAUDIO BAGLIONI si esibiranno in un dueltto al Festival di Sanremo 2018, dando vita a una delle canzoni più famosi del presentatore romano.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 23:27:00 GMT)

Video di BIAGIO ANTONACCI a Sanremo 2018 con Claudio Baglioni in Mille giorni di te e di me e Fortuna che ci sei : A distanza di due anni dall'ultima volta sul palco dell'Ariston, Biagio Antonacci a Sanremo 2018 ha cantato il suo ultimo singolo e duettato col padrone di casa Baglioni, che come ha raccontato in conferenza stampa ha chiesto a molti ospiti di cantare anche una sua canzone durante il loro passaggio all'Ariston. Nel caso di Antonacci, la scelta nell'immenso repertorio di Baglioni è ricaduta su un classico amatissimo come Mille giorni di te e di ...