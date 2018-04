Berlusconi-Salvini-Meloni | ' Spetta al centrodestra formare il governo'

SALVINI - Berlusconi - MELONI : “GOVERNO CENTRODESTRA”/ Vertice Arcore - “premier terzo” : Di Maio “no ammucchiate” : SALVINI , BERLUSCONI , MELONI : oggi Vertice Centrodestra ad Arcore . Leader Lega, “GOVERNO a noi, possibile premier terzo” . Di Maio , "no ad ammucchiate con cdx" Gli scenari(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 17:20:00 GMT)

Centrodestra - Berlusconi - Salvini e la Meloni ad Arcore : mandato alla coalizione - in Aula a cercare voti : È durato un'ora il vertice del Centrodestra ad Arcore . A casa di Silvio Berlusconi , il leader della Lega Matteo Salvini e quella di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni hanno concordato, si apprende da ...

Berlusconi -Salvini-Meloni : "Spetta al centrodestra formare il nuovo governo"Di Maio : da Arcore nessun cambiamento : Mentre ad Arcore il centrodestra si riunisce e rivendica l'incarico per la formazione del governo, Di Maio incontra Grillo nella villa di Casaleggio: "Capisco che Salvini abbia difficolta a sganciarsi da Berlusconi"

Salvini - Berlusconi e Meloni : spetta a noi la formazione del governo - no a giochi di palazzo : Gli elementi dai quali i tre leader non intendono prescindere sono: "un presidente del consiglio espressione dei partiti di centrodestra, l'unità della coalizione e il rispetto dei principali punti del programma sottoscritto prima del voto, quali il taglio delle tasse, incentivi al lavoro, il blocco dell'immigrazione clandestina, garanzie per la sicurezza dei cittadini e sostegno alle famiglie". Di Maio a pranzo con Casaleggio e Grillo ad Ivrea