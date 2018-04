Berlusconi non può essere nascosto

Silvio Berlusconi - il retroscena : 'Le sue due grandi paure' - perché non può mollare Salvini : Un governo a trazione esclusiva Movimento 5 Stelle , magari pure con il Pd al posto della Lega , , è visto come una sciagura politica e finanziaria. E quindi meglio rischiare di andare al governo con ...

Di Maio sfida Salvini : "Quando hai deciso fai uno squillo - l'ammucchiata con Berlusconi non la facciamo" : "Vedo che la Lega ha promesso il cambiamento, ma preferisce tenersi stretto Berlusconi e condannarsi all'irrilevanza. Adesso per completare l'opera, consiglio a Salvini di chiedere l'incarico di Governo al Presidente Mattarella e di dimostrare come possa governare con il 37%. Da noi la grande ammucchiata non avrà un solo voto". Così Luigi Di Maio su facebook. "Quando Salvini vorrà governare per il bene dell'Italia ci faccia ...

Di Maio : «No a governo ammucchiata. Con Berlusconi non può partire nessuna proposta di cambiamento» : «Capisco che Salvini abbia difficoltà a sganciarsi da Berlusconi ma da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento». Non è da lì che può...

Capaci - lo striscione contro Berlusconi dove fu ucciso Falcone : “Ha finanziato la mafia. Non può essere al Quirinale” : “Presidente chi ha finanziato la mafia non può essere gradito al Quirinale“. Con questo striscione appeso al ponte sull’autostrada Palermo – Trapani, all’altezza di Capaci – dove 26 anni fa Cosa nostra uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti di scorta – l’associazione Scorta Civica, nata per testimoniare solidarietà al pm Nino Di Matteo, ha protestato contro la presenza al Quirinale di Silvio ...

"Non esiste il governo Lega-M5S Dentro anche Berlusconi o al voto" "Di Maio premier? No - Salvini" : "Stiamo lavorando per un accordo tra il Centrodestra unito e Di Maio. Quindi la Lega da sola e il Movimento 5 Stelle al governo non è il nostro obiettivo", afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo della Lega al Senato Gian Marco Centinaio Segui su affaritaliani.it

Consultazioni - Freccero : “Berlusconi non conta niente - ci sarà governo M5s-Lega. Sinistra? E’ finita” : “Gli opinion leader di sinistra e alcuni giornali mainstream in questo momento non contano più nulla. conta solo l’elettorato”. Inizia così a Omnibus (La7) il duro j’accuse del consigliere di amministrazione Rai Carlo Freccero, che puntualizza: “Il M5S non andrà mai con Berlusconi, che si è tolto già di mezzo ed è stato messo ai margini della Lega. La verità è che gli elettorati dei 5 Stelle e della Lega sono molto ...

Mughini contro M5s e reddito di cittadinanza : “Di Maio non ha creato imperi come Berlusconi - né ha il curriculum di Mussolini” : Attacco frontale dello scrittore Giampiero Mughini al M5S, alla “retorica di sinistra”, al reddito di cittadinanza, a chi vuole abolire la legge Fornero. Ospite de L’Aria che Tira (La7), l’opinionista presenta il suo ultimo libro, “Che profumo quei libri”, e si esprime sulle consultazioni, criticando in primis Luigi Di Maio e il reddito di cittadinanza proposto dal M5S: “C’è quello che dice: ‘Io ...

Di Maio al Quirinale. Salvini : «Coinvolgere M5S - no governi a tempo - non temo voto». Ma Berlusconi chiude ai 5Stelle : Secondo giorno chiave di consultazioni al Quirinale con tutti i partiti principali che esprimono le loro posizioni al capo dello Stato. Posizioni che, per il momento, sono molto rigide e che non...