Benevento-Juventus 2-4 | tutto quello che non ho mai capito del calcio italiano e non ho

(Di domenica 8 aprile 2018) E insomma, ieri a un certo punto, sul finire del secondo tempo, la tifoseria juventina ha intonato un coro che recitava pressappoco così: “Salutate la capolista/ salutate la capolista”. Okay: ciao, Juve, ciao. Dopodiché un saluto cordiale anche all’ultima in classifica distanziata, a inizio gara, dalla prima dell’elenco di ben 65 punti. Un divario numerico sostanzioso che in campo, per me che dinon capisco nulla, si sarebbe dovuto tradurre nel netto dominio della partita da parte della capolista (da salutare) e in un gioco straordinario e sorprendente da primi della classe. In verità, però, io che dinon capisco una ceppa, di stupefacente ho visto soltanto il primo gol di Dybala e l’ultimo siglato da Douglas Costa e, a ogni modo, confesso di non aver mai esclamato quel “Perdindirindina, però questi come giocano” che, in 31 giornate, ho proferito davanti ad altre ...