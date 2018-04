Benevento-Juve | ok i due rigori dei bianconeri Diabaté-Benatia restano i dubbi

Un Real Benevento spaventa la Juve : ' Juve ntus, abbiamo un problema'. Dalle parti di Vinovo è questo il messaggio recapitato direttamente da Benevento . Perché i tre punti non possono nascondere le difficoltà contro l'ultima della ...

Juventus - scontro verbale tra Nedved e un tifoso del Benevento - Video - : ... ma non ricominciamo coi paragoni Dybala, Higuain e il Var, il Benevento non resiste alla Juventus Benevento - Juventus live streaming e diretta tv oggi 7 aprile

Juve - Dybala criticato sul web in Spagna : 'Facile contro il Benevento ...' : TORINO - ' Forza Dybala . Continui a migliorare le tue statistiche contro squadre di medio livello ma contro le grandi niente di niente '. Facendo un 'giro' sui commenti dei siti spagnoli agli articoli ...

Benevento -Juventus - il secondo rigore concesso ai bianconeri fa impazzire gli utenti del web : La Juventus di Massimiliano Allegri ha vinto con enorme fatica contro il Benevento di Roberto De Zerbi. I bianconeri , infatti, sono riusciti a piegare la resistenza dei campani, per 4-2, ma solo nell'...

Dybala fa tripletta in Benevento-Juventus

Dybala, Higuain e il Var, il Benevento non resiste alla Juventus

Diabaté diventa attore protagonista in Benevento-Juventus: l'attaccante maliano fa ammattire i bianconeri con una doppietta memorabile

La Juve vince 4-2 a Benevento - ma che fatica. Il ko in Champions ha lasciato il segno : La Juventus riparte dopo il crollo europeo con il Real, vince a Benevento e vola a +7 sul Napoli che domani affronterà il Chievo al San Paolo. Non inganni, però, il 4-2 finale: la sconfitta di Champions ha lasciato tracce evidenti, forse c’entra anche il primo caldo, certo affiorano vuoti di concentrazione e opacità tattiche. In particolare, ondegg...