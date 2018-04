Bayern Monaco | settimo campionato vinto in sei anni da Coman

Bayern Monaco - titolo che fa storia - : È il Bayern Monaco la prima grande d'Europa a festeggiare il titolo nazionale. Se il Manchester City ha infatti clamorosamente perso il derby contro lo United, la squadra allenata da Jupp Heynckes non ...

Bayern Monaco nella storia - è già campione di Germania : titolo numero 28 : Dominio Bayern Monaco in Germania, altro titolo e con largo anticipo ed è il numero 28. Serviva la vittoria nella gara in trasferta contro l’Augsburg per festeggiare il titolo, 1-4 il risultato che non lascia repliche, Bayern campione con 5 giornate d’anticipo. Dopo l’autorete di Sule (18′), il Bayern Monaco si scatena con Tolisso (32′), James Rodriguez (38′), Robben (62′) e Wagner (87′). Nelle ...

Probabili formazioni Augsburg – Bayern Monaco - 29^ Giornata Bundesliga 7-4-18 : Sabato 7 Aprile, potrebbe essere il giorno della festa del Bayern Monaco; i bavaresi andranno in scena nella WWK Arena di Augusta contro l’Augsburg, e basterà un risultato positivo (anche un pareggio) per ottenere la matematica certezza della 28° Bundesliga (la sesta consecutiva). La squadra di Heynckes viene da una settimana perfetta, e che potrebbe concludersi nel migliore dei modi in questo week-end, con la conquista del secondo ...

Ribery lascia il Bayern Monaco : ecco la nuova destinazione : Sta per concludersi l’esperienza più che positiva con la maglia del Bayern Monaco per l’attaccante Franck Ribery, l’esterno è in scadenza di contratto a giugno e si è deciso di non rinnovare, nella prossima stagione giocherà in Arabia Saudita, con la maglia dell’Al-Ittihad. Il francese ha da poco compiuto 35 anni e lascia la Germania dopo poco più di 10 stagioni. Qualche guaio fisico negli ultimi mesi, adesso si candida a ...

Bayern Monaco - Neuer si allena con il pallone : prova a uscire dal tunnel : Ci prova. Manuel Neuer ha ripreso oggi ad allenarsi con il pallone. A 32 anni il portiere del Bayern Monaco prova a ripartire dopo un lungo infortunio che lo ha obbligato a uno stop forzato da oltre ...

Bayern Monaco - Ribery vuole rinnovare : Secondo Sport Bild Franck Ribery vorrebbe prolungare il suo contratto con il Bayern Monaco , attualmente in scadenza il 30 giugno 2018. Se non dovesse ricevere offerte il francese potrebbe andare in Qatar o ...

Calcio - Champions League 2018 : Siviglia-Bayern Monaco 1-2. I bavaresi rimontano gli andalusi e prenotano la semifinale : Il Bayern Monaco prenota un posto in semifinale di Champions League di Calcio battendo in rimonta per 1-2 il Siviglia in trasferta e la prossima settimana potrà anche permettersi di perdere in casa per 0-1 per passare il turno. I bavaresi hanno sofferto gli andalusi in avvio di gara, poi il pareggio, anche abbastanza fortunoso, ha spianato la strada ai tedeschi. I padroni di casa partono forte e la supremazia potrebbe concretizzarsi già al ...

LIVE Siviglia-Bayern Monaco - Champions League in DIRETTA : 1-2. Alcantara ribalta la sfida del Sanchez Pizjuan! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della gara d’andata dei quarti di finale di Champions League tra Siviglia e Bayern Monaco. La squadra di Montella, che ha eliminato il Manchester United di Mourinho negli ottavi di finale, proverà a trovare una nuova impresa contro i campioni di Germania, che hanno superato agevolmente il Besiktas. Nei primi 90′ della sfida gli andalusi dovranno provare a contenere ...

