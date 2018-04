vicenzareport

: Bassano, anteprima di Operaestate Festival 2018 - vicenzareport : Bassano, anteprima di Operaestate Festival 2018 - ReteVeneta : TG BASSANO (06/04/2018) - OPERAESTATE FESTIVAL VENETO, OGGI ANTEPRIMA BASSANESE: -

(Di domenica 8 aprile 2018) ... con una Summer School che prevede percorsi per ragazzi dagli 8 ai 13 anni , Mini B.motion, con classi e visione di spettacoli, una Coreographic research week per giovani coreografi, un corso per ...