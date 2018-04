Basket Serie A | Culpepper fa volare Cantù | i brianzoli espugnano Bologna

Basket - 25a giornata Serie A 2018 : Cantù sbanca Bologna. Randy Culpepper affonda la Virtus nel finale : L’anticipo della 25a giornata della Serie A premia la Red October Cantù, che ha sbancato il PalaDozza battendo la Virtus Bologna per 83-88. Un colpo fondamentale in ottica playoff per la squadra lombarda, che in questo modo ha agganciato in classifica proprio le V nere, oramai completamente riassorbite dalle inseguitrici. A decidere è stato Randy Culpepper, autore di 15 punti ma soprattutto di un canestro di importanza capitale per ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 2018 : la Reyer Venezia espugna Torino e si qualifica per le semifinali : La Reyer Venezia è la prima semifinalista della Serie A1 2018 dopo aver espugnato Torino nella seconda partita della Serie al meglio dei tre incontri. Il finale è stato un netto 44-67 con le orogranata che archiviata la qualificazione possono dedicarsi completamente alla finale di EuroCup contro il Galatasaray. Mercoledì ad Istanbul è in programma la gara d’andata. Venezia ha impresso il suo ritmo sin dall’avvio, sebbene entrambe le ...

Basket Serie A - Tomas Ress si ritira a fine stagione : ROMA - Alla soglia dei 38 anni, che compirà ad agosto, Tomas Ress ha deciso di ritirarsi dalla pallacanestro giocata per cominciare un nuovo capitolo della sua vita che potrebbe essere comunque legato ...

Basket - 25a giornata SerieA 2018 : Milano ospita Torino - impegni in trasferta per Venezia e Brescia : La venticinquesima giornata della SerieA di Basket si apre sabato con l’anticipo che mette di fronte la Virtus Bologna e la Red October Cantù. Uno scontro diretto per i playoff con Gentile e compagni che hanno la possibilità di allungare in maniera decisiva sui brianzoli. Bologna è attualmente al quinto posto e con una vittoria potrebbe anche cominciare a mirare al quarto occupato da Avellino, mentre per Cantù è davvero una sfida ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 2018 : vittoria d’autorità per Ragusa in gara-1 contro San Martino : Con l’incontro di stasera si sono chiuse le gare-1 dei quarti di finale dei Playoff di A1 femminile. La Passalacqua Ragusa ha difeso con successo il proprio parquet battendo per 70-59 la Fila San Martino. Una vittoria mai in discussione per le siciliane, che visto il formato ridotto di questa Serie hanno già il match point, da giocare in trasferta mercoledì prossimo. Ragusa dopo 10′ era infatti già avanti 20-8. Un parziale pesante ma ...

Basket - 21a giornata Serie A 2018 : Brescia batte Reggio Emilia nel recupero. Decisivi i fratelli Vitali nel finale : È andato in scena stasera il recupero della 21a giornata di Serie A tra Reggio Emilia e Brescia, rinviato per l’impegno della Grissin Bon in EuroCup. Vittoria fondamentale per la Leonessa, che così stacca Avellino e si mette in scia di Venezia. Una vittoria che sembrava più agevole per gli ospiti, che nella fase finale del primo quarto hanno preso il largo, grazie al solito Marcus Landry. Brescia è volata dal 12-21 del primo quarto fino a ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 2018 : Schio domina Broni - Lucca sbanca Napoli : Proseguono i quarti di finale dei Playoff della Serie A1 di Basket femminile. Dopo il successo di Venezia, anche Schio e Lucca vincono le loro rispettive gare-1 con Broni e Napoli. Il Famila Schio comincia i suoi Playoff con una netta vittoria in casa contro la Pallacanestro Broni per 73-53. Una partita quasi sempre in controllo per le venete, che hanno trovato l’allungo decisivo dopo l’intervallo, allungando sul +20 con ancora ...