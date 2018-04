Banche - 9 milioni di clienti fanno operazioni in mobilità : Sono oltre nove milioni in Italia le persone che fanno operazioni bancarie in mobilità . Lo afferma l'Abi, secondo cui aumentano in maniera sostenuta "i clienti che entrano in banca con lo smartphone ...

Banche - in 18 milioni operano via web : 11.58 Sono oltre 18 milioni i clienti che accedono ai servizi bancari dal web, la metà di loro anche tramite smartphone. Lo rileva un'indagine dell'Associazione bancaria italiana, in collaborazione con GfK. Secondo la ricerca,negli ultimi due anni sono cresciuti di oltre 3,5 milioni gli utilizzatori di mobile banking e lo smartphone è uno strumento utlizzato da oltre 9 milioni di persone (il 31% dei clienti) per dialogare con la propria ...

Atac - i dubbi dei giudici sul piano di concordato : “55 milioni rimborsati alle Banche il giorno prima della domanda” : Atac ha rimborsato 55 milioni di euro alle banche il giorno prima che il cda votasse il via libera alla presentazione della domanda di concordato preventivo. “Senza che la restituzione sia stata effettuata a fronte di nuove linee di credito”. Tanto che il Collegio del Tribunale fallimentare di Roma, incaricato di esaminare il piano presentato dalla società capitolina dei trasporti, rileva “la possibile illiceità” degli atti compiuti dai vertici ...

Banche - la ex Bcc di Castenaso e il caso del prestito da 2 - 5 milioni all’81enne sospettato di usura e credito abusivo : Il mito della banca del territorio vicina alle persone e alle piccole imprese si scontra una volta in più con la dura realtà della cattiva gestione dei crediti, dei tassi usurari e delle azioni non proprio commendevoli messe in atto dalle Banche nei confronti dei loro debitori. Siamo in Emilia, nei pressi di Bologna, dove nel 2017 la piccola banca di credito cooperativo di Castenaso si è fusa con la sua omologa di Monterenzio dando vita alla Bcc ...