Derby di Genova - Ballardini : “eravamo stanchi” : “Non siamo stati così brillanti come avremmo voluto anche perché eravamo ormai alla terza gara in sette giorni – ha spiegato Davide Ballardini dopo il pari nel Derby. Noi siamo una squadra che fatica molto e non abbiamo grandi palleggiatori a centrocampo però siamo stati molto ordinati e compatti. Potevamo fare di più nella gestione della palla ma non è avvenuto proprio la stanchezza. E’ mancata la brillantezza, la lucidità e ...