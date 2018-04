Ballando con le Stelle | il tango scandaloso del team Ciacci-Todaro

Albano e Romina Power infiammano la pista di Ballando con le Stelle : Albano Carrisi e Romina Power sono stati ballerini per una notte ospiti di Ballando con le Stelle. Intorno alle ore 22.20 hanno fatto la loro prima apparizione sulla pista al Foro Italico ed hanno subito dato spettacolo con i loro siparietti pieni di tenerezza. In studio ricordiamo che era anche presente uno dei tanti fan club dei due artisti. Romina come al solito nella sua eleganza ha brillato con il suo sorriso in un bellissimo kaftano blu ...

Cristina Ich - scappa l'insulto a Ballando con le Stelle : gelo in studio : Ballando con le Stelle, Cristina Ich si lascia sfuggire un insulto sul caso Gessica Notaro-Tavares. gelo in studio, Milly Carlucci si dissocia Un fulmine a ciel sereno colpisce la serata di Ballando con le Stelle: a scagliarlo è la dolce e simpatica Cristina Ich che si lascia scappare un insulto e fa calare il gelo in studio.

Al Bano e Romina a Ballando con le Stelle con dedica d'amore ma senza bacio : video dell'esibizione : Ballerini per una notte nella puntata del 7 aprile, Al Bano e Romina a Ballando con le Stelle hanno danzato per la prima volta insieme in tv sul palco del talent del sabato sera di Rai1. Introdotti da una clip dedicata alla loro lunga storia d'amore e ai loro successi professionali in coppia, Al Bano e Romina si sono esibiti prima insieme ai maestri di Ballando con le Stelle e poi in coppia in una coreografia dal genere non meglio

Ballando con le stelle 13 – Quinta puntata del 7 aprile 2018. Albano e Romina ballerini per una notte. : Quinta puntata, il giro di boa, con Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci con al suo fianco come sempre l'ironia e lo swing di Paolo Belli e giunto quest'anno alla tredicesima edizione. Ascolti discreti, con una media tra il 18 e il 19% di share. Ballando con le stelle 2018

Ballando con le Stelle - c'è sempre feeling tra Albano e Romina : intervista e ballo : Ballando con le Stelle, Albano e Romina, è sempre feeling: intervista e ballo. La Power: "Ho provato ad andar via ma sono stata ripescata" A Ballando con le Stelle sbarcano Albano e Romina ed è subito effetto nostalgia. Anche perché l'ex coppia non fa nulla per evitarlo. Infatti i due ospiti del talent show guidato

Nathalie Guetta con Simone Di Pasquale/ Si commuove e conquista la giuria (Ballando con le Stelle 2018) : Nathalie Guetta e la sua avventura a Ballando con le Stelle 2018 al fianco del maestro Simone Di Pasquale: "Per migliorare e trovare il ritmo ci vorrebbe un miracolo".

GESSICA NOTARO E STEFANO ORADEI/ La risposta agli avvocati di Tavares (Ballando con le Stelle 2018) : GESSICA NOTARO e STEFANO ORADEI, la rivalsa vien danzando: pronti al recupero dopo la percedente performance non proprio ottimale; (Ballando con le Stelle 2018).

GIARO GIARRATANA E LUCREZIA LANDO/ La critica di Zazzaroni : "È un tango snaturato" (Ballando con le stelle) : GIARO GIARRATANA e LUCREZIA LANDO dopo l'esibizione di "Welcome to the jungle" a ritmo di Samba, la coppia ci riprova: cosa faranno per stupire la giuria? (BalLANDO con le stelle)

MASSIMILIANO MORRA E SARA DI VAIRA/ Lei lo difende : "La Lucarelli non sa niente" (Ballando con le Stelle 2018) : MASSIMILIANO MORRA e SARA Di VAIRA sono ancora in gara a Ballando con le Stelle 2018. L'attore, ancora segnato dal grave incidente in auto, deve recuperare punti in classifica.