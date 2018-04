Ballando con le stelle | Al Bano e Romina Power spiazzano tutti | ' Lei è la mia donna

liberoquotidiano

: Grazie a tutti per averci seguito questa sera e per aver commentato con noi la puntata! Ci vediamo sabato prossimo… - milly_carlucci : Grazie a tutti per averci seguito questa sera e per aver commentato con noi la puntata! Ci vediamo sabato prossimo… - Ballando_Rai : ?? “5^ Puntata” Sostieni la tua coppia preferita con un? cliccando qui?? - Raiofficialnews : ??#BallandoConLeStelle vince la prima serata con oltre 4milioni 300mila spettatori (share 23,1%) #AscoltiTv,… -

(Di domenica 8 aprile 2018) Più che una reunion, la promessa di un ritorno di fiamma. Altornano a far coppia sul palco dicon le, ballerini per una notte di Milly Carlucci, e i fan sognano. Ad accendere le speranze di un amore senza fine è lo scambio di dolcezze tra i due, che sono parse qualcosa in più di convenevoli del caso: "Lei è la miaideale", ha detto il crooner di Cellino San Marco, e già questo basterebbe per mandare in soffitta il rapporto (in crisi, si dice) con Loredana Lecciso. "Lei difetti? Non ne ha. Li lascia a casa", ha scherzato Al. "Era un disastro, quando eravamo sposati - ha ribattuto-. Non mi portava mai a ballare. Ma ha una voce che compensa tutto, compreso il non saper ballare. Se fosse un ballo? Quello del mattone, anzi quello del matto che è quello che è".