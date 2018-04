“Azzanna” capretto vivo e posta il video su Facebook

meteoweb.eu

(Di domenica 8 aprile 2018) E’ stato identificato dai carabinieri, su segnalazione del nucleo operativo del Movimento animalista, l’uomo di Anoia (Reggio Calabria) che hato suun filmato che lo mostra nell’atto di mordere la testa di uncome per divorarla. L’animale, tra belati di terrore, a un certo punto rimane quasi sospeso a mezz’aria tra le fauci del suo tormentatore, evidentemente compiaciuto. I carabinieri della stazione di Cinquefrondi sono intervenuti anche per mettere in sicurezza gli altri animali detenuti da F.R. e completare gli accertamenti del caso. “Ringrazio per la prontezza i carabinieri, il responsabile del nostro nucleo operativo, Gabriele Merlo, le guardie zoofile di Enov-Falchi dello Stretto e tutti i volontari coinvolti“, scrive in una nota Michela Vittoria Brambilla, presidente del Movimento animalista. “Questa condotta conferma che la ...