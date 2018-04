Avellino Cremona Streaming video e diretta tv | orario e risultato live Basket Serie A1

Fuori due favorite - Avellino e Venezia Cremona al supplementare - Torino domina : Saltano subito due favorite, alle final 8 di coppa Italia, a Firenze. I campione d'Italia di Venezia e Avellino prima in tabellone. Torino ritrova per una sera la magia dei mesi con Luca Banchi, che l'...

Basket - Coppa Italia Rich non basta ad Avellino - in semifinale va Cremona : FIRENZE - Cremona è la prima semifinalista della Final Eight di Coppa Italia di Basket scattata al 'Nelson Mandela forum' di Firenze. La formazione di Meo Sacchetti ha battuto , 89-82, , a sorpresa, ...

Final Eight - Cremona fa il colpaccio : Avellino ko : ROMA - Lo firma la Vanoli Cremona il primo colpo di scena delle Final Eight di Coppa Italia 2018: i biancoblu nel primo quarto di Finale hanno infatti battuto 89-82 la Sidigas Avellino dopo un tempo ...

Basket - Coppa Italia : sorpresa Cremona buttata Avellino all'overtime : 89-82 : Sono scattate al Mandela Forum di Firenze le Final Eight di Coppa Italia, e subito si è consumata un sorpresa col successo di Cremona, numero 8 del tabellone, che ha superato al supplementare la ...

Basket - Final Eight Coppa Italia 2018 : Cremona fa subito la sorpresa. La Vanoli batte al supplementare Avellino : Le Final Eight di Coppa Italia 2018 si aprono subito con una clamorosa sorpresa. La Vanoli Cremona elimina subito la Sidigas Avellino, una delle grandi favorite, vincendo 89-82 dopo un tempo supplementare il primo quarto di Finale. Grandissima prestazione della formazione lombarda, che conquista meritatamente la sua prima semiFinale. Enorme delusione, invece, tra le fila degli irpini, che si presentavano a Firenze da testa di serie numero uno e ...

Basket - Final Eight Coppa Italia : Cremona in semifinale - Avellino eliminata : Cominciano con il botto le Final Eight di Coppa Italia : nel primo quarto di Finale, Cremona batte Avellino 89-82 dopo un tempo supplementare ed elimina una delle favorite al successo, prima testa di ...

Basket - Coppa Italia : scattano le Final-8 Alle 18 il via con Avellino-Cremona : scattano oggi al Mandela Forum di Firenze le Final Eight di Coppa Italia, un appuntamento diventato ormai un classico della stagione col suo format di partite spalmato in 4 giornate. Il primo quarto ...

