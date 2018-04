Auto contro moto sul cavalcavia | paura per un motociclista

Alimentazione naturale e macrobiotica nell'incontro di Autonomia Responsabile : La prima parte dell'incontro verterà sulla nutrizione naturale mentre nella seconda saranno analizzati vari argomenti delle tecnologie alimentari, come la scienza della conservazione degli alimenti ...

Uomo schiacciato da un'Auto contro un muro : spunta la pista passionale : Un Uomo è stato investito e ucciso da un’automobile a Nocera Inferiore in provincia di Salerno. Secondo una prima ricostruzione potrebbe esserci un movente passionale dietro l&rsquo...

Terrorismo - da Nizza a Berlino : Auto e camion contro la folla. La lunga scia di sangue : * 22 MARZO 2017, LONDRA - Sul ponte di Westminster Khalid Masood, cittadino britannico di fede islamica, fa scorrere il sangue all'ombra del Parlamento più antico del mondo, falciando pedoni come ...

Germania - Auto contro la folla : "Ci sono morti e feriti" : Torna l'incubo in Germania . Un furgone è precipitato sulla folla provocando almeno morti e numerosi feriti , i media tedeschi parlano di 30 persone, . Il fatto è successo a Muenster. Non si sa ancora ...

DIRITTI D’AutoRE - SKY CONTRO MONOPOLIO SIAE/ La partita che coinvolge anche Fedez e Soundreef : Sky CONTRO SIAE per il MONOPOLIO dei DIRITTI d'autore. Lo sCONTRO però va avanti da tempo ed è esploso con X Factor e andrà avanti anche con l'Antitrust(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 16:29:00 GMT)

'L'Auto di servizio di De Luca non può viaggiare contromano' : Il ministero delle Infrastrutture boccia il 'permesso di andare contromano in via Negri' per le vetture delle forze dell'ordine ed intima al Comune di Salerno di prendere provvedimenti. La strada è ...

Diritti d’Autore - Sky contro Siae/ No al monopolio. Uno scontro iniziato con X-Factor (e Fedez) : Sky contro Siae per il monopolio dei Diritti d'autore. Lo scontro però va avanti da tempo ed è esploso con X Factor e andrà avanti anche con l'Antitrust(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 11:52:00 GMT)

Canada - scontro tra Auto e pullman : 14 giocatori di hockey morti nello schianto : scontro fatale in Canada tra una macchina e un bus: muoiono 14 giocatori di una squadra di hockey giovanile. Per i restanti 14 passeggeri del pullman le condizioni restano critiche.Continua a leggere

Canada - scontro tra Auto e pullman : 14 giocatori di hockey morti nello schianto : Canada, scontro tra auto e pullman: 14 giocatori di hockey morti nello schianto scontro fatale in Canada tra una macchina e un bus: muoiono14 giocatori di una squadra di hockey giovanile. Per i restanti 14 passeggeri del pullman le condizioni restano critiche.Continua a leggere scontro fatale in Canada tra una macchina e un bus: muoiono14 […]

Ballando con le stelle - Milly Carlucci contro Maria De Fillipi. Maurizio Costanzo : 'Basta - la Rai non è Autorizzata' : La guerra degli ascolti tra Rai e Mediaset arriva in casa Costanzo-De Filippi. Sul banco degli imputati c'è la sarabanda di ospiti vip chiamati da Milly Carlucci a Ballando con le stelle , su Raiuno, ...

Auto fuori strada sopo lo scontro : tre feriti : Un'Auto completamente distrutta: ma fortunatamente i 3 ragazzi feriti nell'incidente stradale a Oltrona San Mamette (Como) nella tarda serata di giovedì 5 aprile 2018 se la caveranno. Incidente stradale a...

Basket femminile - Playoff Serie A1 2018 : vittoria d’Autorità per Ragusa in gara-1 contro San Martino : Con l’incontro di stasera si sono chiuse le gare-1 dei quarti di finale dei Playoff di A1 femminile. La Passalacqua Ragusa ha difeso con successo il proprio parquet battendo per 70-59 la Fila San Martino. Una vittoria mai in discussione per le siciliane, che visto il formato ridotto di questa Serie hanno già il match point, da giocare in trasferta mercoledì prossimo. Ragusa dopo 10′ era infatti già avanti 20-8. Un parziale pesante ma ...

Sicilia : sindacati Autonomi a Musumeci - no a dichiarazioni senza riscontro : Palermo, 5 apr. (AdnKronos) - "Il Sadirs e i Cobas, i sindacati autonomi più rappresentativi tra i lavoratori regionali, contano insieme circa 400 dirigenti sindacali in tutta la Sicilia. Come si fa, includendo gli altri quattro sindacati del comparto, ad arrivare a 2.600? E perché sulla legge 104 s

L’Autorità aeroportuale israeliana ha rifiutato una pubblicità contro le discriminazioni verso le donne : Ricordavano alle donne che le compagnie non hanno il diritto di fargli cambiare posto su richiesta di un ebreo ultra-ortodosso che non vuole sedersi accanto a loro The post L’Autorità aeroportuale israeliana ha rifiutato una pubblicità contro le discriminazioni verso le donne appeared first on Il Post.