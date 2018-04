Ausilio | “su Rafinha e Cancelo vorremmo costruire futuro Inter”

calcioweb.eu

(Di domenica 8 aprile 2018) "I riscatti di? Non faccio percentuali e comunque fino al 20 maggio non si parla di mercato, è un patto che abbiamo nello spogliatoio. Posso comunque dire che sono due giocatori importanti, su cui cercheremo diil: ci sono due riscatti consistenti, ma affronteremo la questione più avanti". Il direttore sportivo dell'Inter Pierosi esprime così sui possibili riscatti di, giocatori di proprietà rispettivamente di Barcellona e Valencia. "De Vrij e Asamoah? Il mercato è fatto di date, ma noi lavoriamo tutto l'anno: vedremo a luglio se il lavoro fatto nei mesi precedenti ha portato a qualche frutto, ma per il momento non confermo nulla", aggiungea Premium Sport. (AdnKronos)