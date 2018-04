Aumenti Vodafone fino a 3 euro su diversi piani tariffari

Vodafone si prepara a nuovi Aumenti del canone per SIM dati e rete fissa : Brutte notizie per i clienti Vodafone, che si prepara ad aggiornare i prezzi delle varie tariffe e sono previsti ulteriori aumenti. Ecco tutti i dettagli L'articolo Vodafone si prepara a nuovi aumenti del canone per SIM dati e rete fissa proviene da TuttoAndroid.

Scossone Vodafone : hotspot gratuito e niente Exclusive dopo rimodulazioni senza Aumenti dal 25 marzo? : Ottime notizie per i clienti Vodafone: l'hotspot sarà finalmente gratuito e non inserito nel pacchetto Vodafone Exclusive già a partire dall'imminente 25 marzo? Il tutto, oltre la conferma che il ritorno alla fatturazione mensile al posto di quella ogni 4 settimane non comporterà alcun aumento dell'8,6% sui piani attuali come invece inizialmente comunicato? Come pure raccontato ieri, l'operatore al momento sembrerebbe essere stato il più ...

Vodafone : con il ritorno dei rinnovi mensili non ci saranno Aumenti dei costi delle offerte : Dopo la sospensione cautelare da parte dell’Antitrust per l’incremento del canone del +8,6% a seguito del ritorno della fatturazione mensili …

Vodafone cambia idea : niente Aumenti in seguito alla fatturazione mensile : In seguito alla delibera dell'AGCM di pochi giorni fa, relativa a sospette combine tra gli operatori telefonici, Vodafone fa rapidamente marcia indietro e cancella gli aumenti in seguito al passaggio alla fatturazione mensile. L'articolo Vodafone cambia idea: niente aumenti in seguito alla fatturazione mensile proviene da TuttoAndroid.

Rincari E Aumenti In Arrivo Per Clienti Vodafone : Ecco Chi Pagherà Di Più! : Nuove rimodulazioni in Arrivo per i Clienti Vodafone: Aumenti fino a 2€ per i Clienti con SIM dati ricaricabile e abbonamento e per i Clienti di rete fissa ADSL e Fibra. Rincari Vodafone su SIM Dati e contratti residenziali Aumento Vodafone Marzo 2018 Brutte notizie arrivano per molti Clienti Vodafone. Presto infatti i Clienti dell’operatore rosso saranno costretti a […]

Nuova legnata dalle rimodulazioni Vodafone : dal 10 giugno Aumenti sulle SIM dati : Nuova legnata dalle rimodulazioni Vodafone, questa volta a partire dal prossimo 10 giugno, e per quanto riguarda i detentori di SIM dati. Non importa se ricaricabile o abbonamento, il canone mensile passerà dagli attuali 1.50 euro ai successivi 2 euro. Il gestore rosso sta già inviando una serie di SMS allo scopo di informare i clienti della prossima disposizione, e facendo riferimento alle mutate condizioni di mercato. La telco giustifica ...

Scegli Vodafone oggi : fibra a 25€ senza Aumenti per sempre! : Torna, solo per oggi 20 febbraio 2018, la promozione di Vodafone dedicata alle tariffe per la linea fissa di casa …

Ultimissimi giorni di Iper Fibra Vodafone a 20€ : a breve gli Aumenti : Se state pensando di passare a Vodafone con un’offerta in Fibra, adesso potrebbe essere davvero il momento di farlo: sono …