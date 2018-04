Attentato Münster | l' autore è il 48enne psicolabile Jens R ed è del Sauerland

MÜNSTER - FURGONE SU FOLLA IN GERMANIA/ Video “no indizi su terrorismo Islam” : 3 morti - Attentatore era in cura : Munster Attentato, auto sulla FOLLA in GERMANIA: ultime notizie Video, FURGONE fa morti e feriti: "no terrorismo islamista", l'attentatore si è suicidato. Jens R. era in cura, i dettagli(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 13:15:00 GMT)