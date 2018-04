Attentato Münster | l' autore è il 48enne psicolabile Jens R ed è del

Blastingnews

: RT @Iperbole_: Lei è Giorgia Meloni Giorgia twitta su un attentato ad opera di ISLAMIKI. Giorgia scopre che l'attacco è opera di un tedesc… - M_J_Motta : RT @Iperbole_: Lei è Giorgia Meloni Giorgia twitta su un attentato ad opera di ISLAMIKI. Giorgia scopre che l'attacco è opera di un tedesc… - AlMaran83 : Attentato in Germania! Mussulmani(con 2 S)di m. e bla bla solito, poi si scopre che è un tedesco con problemi psich… - alpardu : RT @DavideRonni: Tra il 9 e il 13 maggio avrà luogo proprio a Münster il 101° Katholikentag, ovvero la festa dei cattolici tedeschi. C'è l… -

(Di domenica 8 aprile 2018) Ieri purtroppo è tornata la paura. Inaspettatamente è arrivata la notizia di un nuovo presuntonella citta' di Münster VIDEO. Dopo il folle gesto, si è subito pensato che a compierlo fosse stato qualche membro dello Stato Islamico. Ma a quanto pare le cose non stanno propriamente così. L’artefice della tragedia di #Münster non è altro che unotedesco che ha voluto provocare morti e feriti e, per adesso, il motivo è ancora sconosciuto. Il tedesco, secondo le prime informazioni diffuse dalle autorita', aveva 48 anni.Münster: l're si è ucciso dopo la tragedia Era un pomeriggio tranquillo a Münster quando all’improvviso un furgone si è gettato sulla folla, precisamente contro i clienti che erano seduti ai tavoli esterni del ristorante Kiepenkerl. Un gesto inaspettato che ha provocato morti e feriti. Dopo la tragedia, l’re si è ...