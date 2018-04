Attentato Münster : l'autore è il 48enne psicolabile Jens R. ed è del Sauerland Video : Ieri purtroppo è tornata la paura. Inaspettatamente è arrivata la notizia di un nuovo presunto Attentato nella citta' di Münster [Video]. Dopo il folle gesto, si è subito pensato che a compierlo fosse stato qualche membro dello Stato Islamico. Ma a quanto pare le cose non stanno propriamente così. L’artefice della tragedia di #Münster non è altro che uno psicolabile tedesco che ha voluto provocare morti e feriti e, per adesso, il motivo è ancora ...