Attacco chimico a Duma | settanta morti

(Di domenica 8 aprile 2018) Sono almeno 70 icivili in 24 ore, nella Ghouta orientale, provocati dagli attacchi delle forze di Damasco per piegare l'ultimo gruppo ribelle nella roccaforte a. L'Osservatorio siriano per i diritti umani (0SDH) ha segnalato dozzine di casi di soffocamento. I caschi bianchi, soccorritori nelle aree ribelli, denunciando l'uso di "gas di cloro tossico".Ma i media statali hanno negato ogni responsabilità del regime di Bashar al-Assad, denunciando una "farsa".Gli Stati Uniti hanno esortato la Russia a porre fine "immediatamente" al sostegno "incondizionato" al regime del presidente siriano Bashar al-Assad dopo l'lanciato ieri nella città di, l'ultima roccaforte ribelle alla periferia di Damasco. La Russia ha "violato i suoi impegni" con le Nazioni Unite e "ha tradito" la Convenzione sulle armi chimiche "proteggendo incondizionatamente" Assad, ...

