Assolto dalla moglie Luigi Capasso | il perdono arriva dalla sua voce

Torino - arrestato per rapina Salvatore Scivoli : fu coinvolto nell’inchiesta per le nuove Br e Assolto dalla Cassazione : L’11 settembre 2012 la Cassazione lo aveva assolto nel processo a quelle che furono chiamate le nuove Brigate Rosse. Salvatore Scivoli, per la Procura di Milano, era stato l’armiere di quel gruppo che tra Milano, Torino e Padova avrebbe voluto far risorgere l’eversione di sinistra. Dopo una condanna in primo grado, una in secondo, e una assoluzione nell’appello bis, era stato ritenuto non responsabile dagli ermellini. ...

Csm - radiata dalla magistratura la giudice Silvana Saguto/ Censura per Chiaromonte - Virga Assolto : Csm, radiata dalla magistratura la giudice Silvana Saguto, Censura per Chiaromonte, Virga assolto. Arrivano le sentenze del consiglio superiore della magistratura(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 23:31:00 GMT)

Csm - la giudice Saguto rimossa dalla magistratura. Censura per Chiaramonte - Virga Assolto : Provvedimenti disciplinari per lo scandalo beni sequestrati. Licata condannato alla perdita di anzianità per due mesi. Muntoni assolto