Associazione mafiosa | in carcere la compagna del boss della Scu

Scarcerato dopo 20 mesi l'ex senatore Caridi : resta imputato per Associazione mafiosa : Un paio d'anni fa " come ricorda oggi La Stampa - i media parlarono dell'individuazione della "Cupola segreta della 'ndrangheta". Si tirò in ballo anche la Legge Anselmi sulle associazioni segrete, "...

Mondo di mezzo - la requisitoria del pg : 'Associazione mafiosa con capo Carminati' : 'La sentenza di primo grado è stata un'operazione notarile. Adesso invece va riconosciuto che il 'Mondo di mezzo' è mafia e il capo dell'organizzazione era Massimo Carminati'. Così il pg Pietro ...

Mafia capitale - la requisitoria del pg : “È un’unica Associazione mafiosa con un solo capo che è Massimo Carminati” : Il Mondo di Mezzo era un’unica associazione criminale di stampo mafioso con un unico capo: Massimo Carminati. È la ricostruzione fatta dal procuratore generale di Roma, Pietro Catalani, nel primo giorno di requisitoria nel processo d’appello a Mafia capitale. “La sentenza di primo grado è stata un’operazione notarile. Adesso invece va riconosciuto che il Mondo di Mezzo è Mafia e il capo dell’organizzazione era Massimo Carminati. Non ...

È stato arrestato l’imprenditore siciliano Vito Nicastri - accusato di concorso esterno in Associazione mafiosa : L’imprenditore siciliano Vito Nicastri è stato arrestato insieme ad altre 12 persone dalla Direzione antimafia di Palermo con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Secondo il procuratore Francesco Lo Voi e il procuratore aggiunto Paolo Guido, Nicastri faceva parte The post È stato arrestato l’imprenditore siciliano Vito Nicastri, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa appeared first on Il Post.

Bergamo - guardia di finanza arresta pluripregiudicato per Associazione mafiosa : i militari del Comando Provinciale della guardia di finanza di Bergamo hanno arrestato a Romano di Lombardia , BG, , un pericoloso pluripregiudicato, già condannato per attività estorsive con l'...

‘Ndrangheta in Liguria - sei condanne e sei assoluzioni. Il gup di Reggio Calabria riconosce l’Associazione mafiosa : La ‘Ndrangheta esiste in Liguria. Bisognerà attendere le motivazioni della sentenza “Alchemia” per capire quanto, secondo il gup di Reggio Calabria, Olga Tarzia, le cosche hanno colonizzato la regione del nord Italia. Intanto, però, leggendo il dispositivo di sentenza l’infiltrazione delle famiglie mafiose calabresi in Liguria è l’aspetto più importante della decisione presa dal Tribunale di Reggio Calabria davanti al quale si è concluso, in ...

Roma - blitz contro clan Spada a Ostia : 32 arresti. L'accusa è Associazione mafiosa : Il blitz è partito quando ancora era buio: 32 ordinanze di custodia cautelare che decapitano il clan Spada di Ostia.. L''operazione, eseguita dagli agenti della squadra mobile di Roma...

OSTIA - BLITZ AL CLAN SPADA/ 32 arresti - “accusati di Associazione mafiosa e omicidio” : OSTIA, BLITZ all'alba contro il CLAN SPADA: 32 arresti, accusati di associazione mafiosa e omicidio. C'è anche Roberto SPADA nei destinatari delle misure cautelari(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 10:50:00 GMT)

Ostia - blitz contro il clan Spada : 31 arresti per Associazione mafiosa : Roma, 25 gennaio 2018 - Il blitz contro il clan Spada è scattato all'alba a Ostia, sul litorale di Roma: in una vasta operazione di carabinieri e polizia, con la collaborazione del Nucleo Speciale d`...

Ostia - blitz contro il clan Spada : 32 arresti per Associazione mafiosa : Elicotteri in volo su Ostia e 32 arresti. Alle 4 del mattino di oggi 25 gennaio è scattata l'operazione 'Eclisse' che ha portato un duro colpo al clan Spada. Le sirene della polizia e...

Ostia - blitz contro clan Spada : 32 arresti per Associazione mafiosa : Dalle prime ore di questa mattina è in corso l'operazione "Eclissi" di Polizia Giudiziaria sul territorio di Ostia. Le forze dell'ordine stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Roma su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia a carico di 32 componenti del clan Spada.Gli uomini del clan sono accusati di "gestire con metodi mafiosi la criminalità ...

Smantellato il clan Spada a Ostia - 32 persone in arresto | “Accusati di Associazione mafiosa” : Smantellato il clan Spada a Ostia, 32 persone in arresto | “Accusati di associazione mafiosa” E’ la prima volta che si contesta alla famiglia Spada l’associazione mafiosa. L’operazione di carabinieri e polizia arriva al termine di un’indagine durata due anni. Continua a leggere L'articolo Smantellato il clan Spada a Ostia, 32 persone in arresto | “Accusati di associazione mafiosa” sembra ...

Smantellato il clan Spada a Ostia - blitz all'alba : 32 persone in arresto - 'Accusati di Associazione mafiosa' : Operazione contro il clan Spada ad Ostia da parte di polizia e carabinieri. Sono complessivamente 32 le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip del tribunale di Roma su richiesta ...

Roma - blitz contro clan Spada a Ostia : 32 arresti. L'accusa è Associazione mafiosa : Il blitz è partito quando ancora era buio: 32 ordinanze di custodia cautelare che decapitano il clan Spada di Ostia.. L''operazione, eseguita dagli agenti della squadra mobile di Roma e dai ...