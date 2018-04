Ascolti di Amici di Maria De Filippi | il 7 aprile vince Ballando con le stelle di Milly

Ascolti tv - 7 aprile 2018 : Amici Serale battuto da Ballando con le stelle : Ascolti tv prima serata sabato 7 aprile 2018: chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Amici Serale Sorpresa negli Ascolti tv di sabato 7 aprile 2018, per cui il primo “round” della nuova sfida Auditel tra Ballando ed Amici è stato vinto dal programma condotto da Milly Carlucci. Più nel dettaglio, su Rai1 […] L'articolo Ascolti tv, 7 aprile 2018: Amici Serale battuto da Ballando con le stelle proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Sabato 7 Aprile 2018. Vince Ballando (19.47-23.06%) - Amici 20.77% : Amici: Maria De Filippi e Laura Pausini Su Rai1 la quinta puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle ha conquistato 4.509.000 spettatori pari al 19.47% di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.41 alle 21.48, e 4.325.000 spettatori pari al 23.06%, dalle 21.57 alle 0.47. (qui gli Ascolti della settimana scorsa). Su Canale 5 la prima puntata del serale di Amici 17 – in onda dalle 21.09 alle 0.56 – ha raccolto davanti ...

Ascolti TV | Sabato 7 Aprile 2018. Vince Ballando (19.5-23.1%) - Amici 20.8% : Amici: Maria De Filippi e Laura Pausini Su Rai1 la quinta puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle ha conquistato 4.509.000 spettatori pari al 19.5% di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.41 alle 21.48, e 4.325.000 spettatori pari al 23.1%, dalle 21.57 alle 0.47. (qui gli Ascolti della settimana scorsa). Su Canale 5 la prima puntata del serale di Amici 17 – in onda dalle alle – ha raccolto davanti al vide ...

Ascolti Tv ieri - Amici 17 vs Ballando con le Stelle | Auditel 7 aprile 2018 : Grande attesa per gli Ascolti tv di ieri. Con C’è Posta per te Maria De Filippi è sempre riuscita a battere la concorrenza. Ora bisogna vedere quali risultati abbia ottenuto la prima puntata del Serale di Amici 2018. Ecco svelati i dati Auditel di ieri, sabato 7 aprile 2018, dei principali canali del digitale terrestre italiano. Ricordiamo che lo show della De Filippi s’è scontrato con Ballando con le Stelle e che la Rai ha messo in ...

Ascolti : C’è posta per te supera Ballando con le stelle di 7 punti - i numeri di Amici 17 e Verissimo : Ascolti tv di sabato 10 marzo 2018. Chi ha vinto in prima serata? E nel pomeriggio? Ascolti tv di sabato 10 marzo 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata l’ottava puntata di C’è posta per te, in onda su Canale 5 con Maria De Filippi, ottiene 5,5 milioni di spettatori (27,55% di […] L'articolo Ascolti: C’è posta per te supera Ballando con le stelle di 7 punti, i numeri di Amici 17 e Verissimo proviene da Gossip ...

Ascolti : C’è posta per te a 5 - 3 milioni (26 - 4%) - i numeri di Amici 17 e Verissimo : Ascolti tv di sabato 3 marzo 2018. Chi ha vinto in prima serata? E nel pomeriggio? Ascolti tv di sabato 3 marzo 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata stravince la settima puntata di C’è posta per te, in onda su Canale 5 con Maria De Filippi: 5.349.000 spettatori (26,4% di share). […] L'articolo Ascolti: C’è posta per te a 5,3 milioni (26,4%), i numeri di Amici 17 e Verissimo proviene da Gossip e Tv.

STRISCIA LA NOTIZIA/ Ascolti al 20 - 2%. Rivelazione di Brumotti : “Dopo le mie inchieste ho perso degli amici” : Questa sera, venerdì 2 marzo, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di STRISCIA la NOTIZIA, condotta da Ficarra e Picone. Il messaggio di Vittorio Brumotti.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 13:50:00 GMT)

Ascolti : C’è posta per te a 5 - 7 milioni (29 - 56%) - i numeri di Amici 17 e Verissimo : Ascolti tv di sabato 24 febbraio 2018. Chi ha vinto in prima serata? E nel pomeriggio? Ascolti tv di sabato 24 febbraio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata stravince la sesta puntata di C’è posta per te, in onda su Canale 5 con Maria De Filippi: 5.796.000 spettatori (29,56% di share). […] L'articolo Ascolti: C’è posta per te a 5,7 milioni (29,56%), i numeri di Amici 17 e Verissimo proviene da Gossip e Tv.

Ascolti : C’è posta per te a 5 - 3 milioni (28 - 28%) - i numeri di Amici 17 e Verissimo : Ascolti tv di sabato 17 febbraio 2018. Chi ha vinto in prima serata? E nel pomeriggio? Ascolti tv di sabato 17 febbraio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata stravince la quinta puntata di C’è posta per te, in onda su Canale 5 con Maria De Filippi: 5.363.000 spettatori (28,28% di share). […] L'articolo Ascolti: C’è posta per te a 5,3 milioni (28,28%), i numeri di Amici 17 e Verissimo proviene da Gossip e Tv.

Ascolti : C’è posta per te a 5 - 3 milioni (28 - 3%) - i numeri di Amici 17 e Verissimo : Ascolti tv di sabato 17 febbraio 2018. Chi ha vinto in prima serata? E nel pomeriggio? Ascolti tv di sabato 17 febbraio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata stravince la quinta puntata di C’è posta per te, in onda su Canale 5 con Maria De Filippi: 5.363.000 spettatori (28,3% di share). […] L'articolo Ascolti: C’è posta per te a 5,3 milioni (28,3%), i numeri di Amici 17 e Verissimo proviene da Gossip e Tv.

Ascolti finale Sanremo 2018 a 12 - 1 milioni (58 - 3%) - i numeri di Amici 17 e Verissimo : Ascolti tv di sabato 10 febbraio 2018. Come è andata la serata finale del 68° Festival di Sanremo (hanno vinto Ermal Meta e Fabrizio Moro)? E come sono andati i programmi del pomeriggio? Ascolti tv di sabato 10 febbraio 2018: Festival di Sanremo, serata finale e confronto con le precedenti La quinta e ultima puntata del […] L'articolo Ascolti finale Sanremo 2018 a 12,1 milioni (58,3%), i numeri di Amici 17 e Verissimo proviene da Gossip e ...

Ascolti : C’è posta per te a 5 - 8 milioni (29 - 54%) - i numeri di Amici 17 e Verissimo : Ascolti tv di sabato 3 febbraio 2018. Chi ha vinto in prima serata? E nel pomeriggio? Ascolti tv di sabato 3 febbraio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata stravince la quarta puntata di C’è posta per te, in onda su Canale 5 con Maria De Filippi: 5.838.000 spettatori (29,54% di share). […] L'articolo Ascolti: C’è posta per te a 5,8 milioni (29,54%), i numeri di Amici 17 e Verissimo proviene da Gossip e Tv.

Ascolti : C’è posta per te a 5 - 8 milioni (29 - 5%) - i numeri di Amici 17 e Verissimo : Ascolti tv di sabato 3 febbraio 2018. Chi ha vinto in prima serata? E nel pomeriggio? Ascolti tv di sabato 3 febbraio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata stravince la quarta puntata di C’è posta per te, in onda su Canale 5 con Maria De Filippi: 5.838.000 spettatori (29,5% di share). […] L'articolo Ascolti: C’è posta per te a 5,8 milioni (29,5%), i numeri di Amici 17 e Verissimo proviene da Gossip e Tv.