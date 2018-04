ilmattino

: Arturo, il giallo della confessione: è scontro sulla versione dell'arrestato - mattinodinapoli : Arturo, il giallo della confessione: è scontro sulla versione dell'arrestato - Arturo_Bergomi : RT @lucatelese: Bello giocare in Europa (calcistica) senza sudditanza, e applicando le regole #sinulazione #giallo #JuveReal - MISTERO_MISTERI : Il delitto e il complotto. Quell'ombra su Arturo Toscanini nel giallo di ... - Toscanalibri… -

(Di domenica 8 aprile 2018) 'Non l'ho colpito, non l'accoltellato io. Sì ero lì, sono uno dei quattro nel video ma a quel ragazzo non ho fatto niente'. Sarebbe questa, in estrema sintesi, lache A.R. diede agli ...