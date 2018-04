Arthur Ashe | l’uomo con cui il mondo scoprì che l’Aids poteva colpire tutti

vanityfair

: 8 aprile 1992 - Il tennista Arthur Ashe dichiara d'essere infetto dall'aids - Ivo_Serentha : 8 aprile 1992 - Il tennista Arthur Ashe dichiara d'essere infetto dall'aids - Elisa2686 : I campioni sono quelli che vogliono lasciare il loro sport in condizioni migliori rispetto a quando hanno iniziato… -

(Di domenica 8 aprile 2018) C’è un momento in cui ilha capito chechiunque. Che era una malattia die non solo la «peste di omosessuali e tossicodipendenti». L’8 aprile del 1992disse di avere contratto. Morì meno di un anno dopo a 49 anni.era già un simbolo molto prima della malattia. Nel 1963 era stato il primo tennista di colore nella squadra statunitense di Coppa Davis fino a diventarne capitano negli anni Ottanta e a vincere l’insalatiera. Aveva vinto l’US Open del 1968, due anni dopo l’Australian Open e nel 1975 Wimbledon, unico non bianco ad averlo mai fatto fra gli uomini. Lui, coi bianchi, da bambino, non cigiocare. Nella Virginia degli anni Cinquanta c’erano le leggi razziali. «Era figlio del guardiano di un parco, e di una colf, in quei tempi chiamata serva – ha scritto Gianni Clerici su Repubblica nel ventennale della morte -. ...