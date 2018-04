Arcore | Centrodestra compatto Cercheremo i voti alle Camere Ma si lavora alla

Vertice ad Arcore - il centrodestra resta unito : 'Il premier spetta a noi' : Il Vertice ad Arcore tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni si conclude nel pomeriggio con una dichiarazione di unità: è necessario che 'dopo anni di governi nati da giochi di palazzo, ...

Berlusconi-Salvini-Meloni : "Spetta al centrodestra formare il nuovo governo"Di Maio : da Arcore nessun cambiamento : Mentre ad Arcore il centrodestra si riunisce e rivendica l'incarico per la formazione del governo, Di Maio incontra Grillo nella villa di Casaleggio: "Capisco che Salvini abbia difficolta a sganciarsi da Berlusconi"

Centrodestra - vertice ad Arcore : “Unità della coalizione”. Ora è ufficiale : Pd in un governo o nuove elezioni : I tre leader di Centrodestra riuniti ad Arcore hanno ribadito la linea: la coalizione non solo resta unita, ma chiede anche di esprimere il presidente del Consiglio. Che tradotto significa: o il Partito democratico sostiene un governo o si ritorna al voto. A pochi giorni dal primo giro di consultazioni di Sergio Mattarella, continuano i veti incrociati dei partiti. E nello stallo generale emerge chiara la situazione: i 5 stelle non sono ...

"No a governi-ammucchiata Da Arcore nessun cambiamento" Di Maio chiude al Centrodestra : Luigi Di Maio torna a chiudere al Centrodestra unito proprio nel giorno del vertice Lega-Forza Italia-Fratelli d'Italia ad Arcore. "Capisco che Salvini abbia difficoltà a sganciarsi da Berlusconi, ma da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento" Segui su affaritaliani.it