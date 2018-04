Anversa e la cocaina : Il principale porto del Belgio è usato dai cartelli sudamericani per far entrare la cocaina in tutta Europa: ora il governo ha deciso di muoversi The post Anversa e la cocaina appeared first on Il Post.

Esplosione Anversa - trovati due corpi : 9.50 trovati sotto le macerie causate dall' Esplosione in un palazzo di Anversa i corpi di due persone. Non sono ancora stati identificati, quindi non si ha la certezza che si tratti dei 2 dispersi. Quattordici i feriti, cinque dei quali in gravi condizioni. L'Esplosione potrebbe essersi verificata, per una fuga di gas, nella cucina della pizzeria italiana Primavera, al pianterreno dell'edificio.

Anversa - sale a 14 bilancio dei feriti : 2.17 Si è aggravato in Belgio il bilancio dell'esplosione di una pizzeria italiana ad Anversa.Secondo l'ultimo aggiornamento della polizia i feriti sono 14, di cui 5 gravi ed uno in condizioni critiche. Otto le persone estratte vive dalle macerie, tra cui un bambino. La deflagrazione è avvenuta in una palazzina di 3 piani al pianterreno dove c'è la pizzeria 'Primavera', al n. 99 di Paardenmarkt, zona frequenta da giovani universitari. La ...