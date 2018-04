Annalisa Minetti presenta sua figlia Elena e piange a Domenica Live

lanostratv

: A #domenicalive Annalisa Minetti e la scelta di conservare il cordone ombelicale della sua Elena Francesca: - the_GossipPost : A #domenicalive Annalisa Minetti e la scelta di conservare il cordone ombelicale della sua Elena Francesca: - nickginetti : Annalisa Minetti: 'parlate con i vostri bambini perché il contatto è immediato' #domenicalive - MellyTzn : #domenicalive l'amore di Annalisa Minetti nei confronti dei figli è più forte proprio perché purtroppo non può vede… -

(Di domenica 8 aprile 2018)in lacrime in direttain collegamento con lo studio diinsieme a suo marito Michele e suadi soli 10 giorni ha pianto in diretta. La cantante ha svelato prima di tutto a Barbara d’Urso che non dorme dal 29 marzo, ma ha anche ammesso che non ha mai vissuto una gioia del genere. La conduttrice napoletana ha poi mostrato alla sua ospite tutto ciò che ha dovuto subire per arrivare a tale risultato, dalle polemiche fino ai drammi, attraverso un breve servizio. Laa fine rvm è scoppiata in lacrime e Barbara ha urlato in diretta: “Amore, ma ti sei commossa!”tra le lacrime ha così ammesso: “Ho pensato a tutto quello che ho passato prima di avere…” La d’Urso ha quindi rivelato che lei sa benissimo tutto ciò che ha dovuto subire la sua amica prima di ...