ideegreen

: Anamnesi: significato ed esempi: Anamnesi, ricordo di essermi un po’ spaventata la prima volta che mi è… - naturaeambiente : Anamnesi: significato ed esempi: Anamnesi, ricordo di essermi un po’ spaventata la prima volta che mi è… -

(Di domenica 8 aprile 2018), ricordo di essermi un po’ spaventata la prima volta che mi è stato detto “ora facciamo l’”, immaginando già qualche strano esame di quelli invasivi, lunghi e magari anche costosi. Noiosa, sì, può esserlo, ma per il resto non è così orribile la procedura dell’, ed è molto utile per il medico che ci deve visitare. Vediamo in cosa consiste. (altro…)edIdee Green.