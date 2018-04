Amici - Valentina messa in difficoltà dalla Celentano : Valentina Verdecchi è la ballerina di Amici non entrata, purtroppo, nelle grazie della maestra Alessandra Celentano che ha sottolineato in diverse occasioni come la ragazza non abbia la tecnica per ballare. L'insegnante ha dichiarato che molte sono le difficoltà che la ballerina incontrerà al serale, in quanto, a detta della Celentano, la ragazza non avrebbe i numeri per partecipare alla gara. Ma chi è Valentina Verdecchi? È una mamma ...

Amici serale 2018/ Ed.17 Diretta 7 Aprile - Fase 2 : Valentina "umilia" Alessandra Celentano grazie al televoto : Amici 17 serale, Diretta e anticipazioni prima puntata 7 Aprile 2018: squadra bianca contro squadra blu. Laura Pausini, Fabri Fibra e Alice Merton sono gli ospiti.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 22:04:00 GMT)

Valentina Verdecchi e il figlio Thomas : la vita della ballerina di Amici : Valentina Verdecchi, ballerina di Amici: l’amore della sua vita è suo figlio Thomas Valentina Verdecchi (età 24 anni) di Amici ha un figlio di 5 anni, Thomas. Le sue priorità sono cambiate da qualche anno, proprio da quando ha messo al mondo il piccolo Thomas. Non è stato semplice i primi tempi, siccome aveva soli […] L'articolo Valentina Verdecchi e il figlio Thomas: la vita della ballerina di Amici proviene da Gossip e Tv.

Amici - Alessandra Celentano contro Valentina : «È solo bella - quando balla mi vergogno per lei» : ' Valentina è una bella ragazza, ha dei bei capelli, un bel corpo, ma non siamo a un concorso di bellezza. Secondo me non era adatta per il serale '. Non usa mezzi termini la maestra Alessandra ...

Valentina Verdecchi eliminata da Amici 2018? Anticipazioni prima puntata Serale : Sarà Valentina Verdecchi l'eliminata della prima puntata del Serale di Amici 2018? Anticipazioni non ne abbiamo, né noi né nessun altro ovviamente, perché il ritorno alla diretta permetterà agli appassionati del talent show di godersi lo spettacolo senza sapere cosa sta per accadere, e di conseguenza stupirsi o meno delle eliminazioni. Noi parliamo di previsioni, di impressioni e di ipotesi, di sensazioni che ci portano a pensare chi potrebbe ...

Amici 2018 serale : Daniele - Filippo - Luca - Valentina ballerini squadra bianca : La squadra bianca del serale di Amici 2018, in partenza sabato 7 aprile su Canale 5, è composta da quattro ballerini: Daniele, Filippo, Luca, Valentina. Conosciamoli meglio attraverso le loro schede.prosegui la letturaAmici 2018 serale: Daniele, Filippo, Luca, Valentina ballerini squadra bianca pubblicato su Gossipblog.it 05 aprile 2018 17:12.

Concorrenti ammessi serale di Amici 17/ Chi sono : Valentina Verdecchi si unisce a Lauren e Einar? : Chi accederà al serale di Amici 17? La diretta di questo pomeriggio potrebbe aprire la porta ai primi nomi dei ragazzi che quest'anno vedremo nell'ultima fase(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 16:05:00 GMT)

Noemi fa una rivelazione su Biondo e Valentina ad Amici 17 : Amici 2018: Noemi legata a Biondo e Valentina La penultima puntata dello speciale del sabato di Amici 17 si è aperta con la partecipazione di Noemi, che ha voluto fare a Maria De Filippi una rivelazione su alcuni ragazzi del programma. La cantante uscita da X-Factor ha affermato che è felicissima di essere in studio con la bionda conduttrice e ha poi aggiunto che questo anno è molto legata a questa edizione del programma. Noemi ha infine ...