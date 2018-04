Amici | debutto nel caos Al Serale vince Matteo dei Blu | eliminato Filippo

Luca Tommassini direttore artistico di Amici di Maria De Filippi - il debutto in studio : “Renderò gli allievi artisti” (video) : Luca Tommassini direttore artistico di Amici di Maria De Filippi per il serale in partenza nei prossimi mesi. Il rumor circolava sul web e sui social da settimane, e durante la diretta del 17 febbraio la notizia è stata confermata proprio da Maria stessa. Lo storico coreografo volto di X Factor ha abbandonato il talent di Sky Uno per approdare in Mediaset nel talent di Maria. La conduttrice ha spiegato che l'ex direttore artistico Giuliano ...