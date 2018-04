Amici 2018 | Heather Parisi | “non seguo Amici | non amo i talent”

Vincitore e eliminati Amici serale 2018/ Pagelle prima puntata : Matteo incredulo dopo la vittoria : Le Pagelle della prima puntata di Amici serale 2018. Matteo è il Vincitore, diversi concorrenti sono stati eliminati nella prima puntata. Alessandra Celentano protagonista.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 07:31:00 GMT)

Filippo Di Crosta è l'eliminato della prima puntata di Amici 2018 Serale L'eliminato della prima puntata di Amici 2018 Serale è Filippo Di Crosta. Nell'appuntamento di sabato 7 aprile, Filippo non è stato "salvato" dai professori. Dopo l'eliminazione, il ballerino ha abbracciato Maria De Filippi salutando il programma di Canale5 con queste parole: "Sono felice […]"

Amici 17 il Serale prende il via da questa sera nel sabato di canale5 (anche se Maria avrebbe preferito una collocazione diversa in palinsesto ma la rete da questo punto di vista non ne vuole sapere). Nove puntate, stavolta rigorosamente in diretta, con molte novità a partire dalla direzione artistica affidata quest'anno a Luca Tommassini

Amici 2018 Serale : De Filippi e Parisi contro la Celentano per il peso di Lauren : Heather Parisi vs Alessandra Celentano ad Amici 2018 Serale: “Non sei più credibile” Alla fine è successo di nuovo. Nella prima puntata di Amici 2018 Serale Alessandra Celentano ha attaccato Lauren per via del suo peso. Per fortuna, a difendere la ballerina ci hanno pensato Maria De Filippi ed Heather Parisi. L’insegnante di ballo ha […] L'articolo Amici 2018 Serale: De Filippi e Parisi contro la Celentano per il peso di ...

Simona Ventura sbotta contro Rudy Zerbi e Sephora ad Amici 2018 : Rudy Zerbi e Sephora ripresi da Simona Ventura in diretta ad Amici 17 In diretta ad Amici 2018 Rudy Zerbi e Garrison hanno criticato duramente le esibizioni rispettivamente di Matteo e Sephora, tanto che Simona Ventura è dovuta intervenire per dire la sua. In seguito all’esecuzione di una canzone di Andrea Bocelli fatta da Matteo, il professore di canto ha affermato che l’esibizione è stata molto noiosa e tutta uguale e che il ...

