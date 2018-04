Amici 2018 | addio a coach egocentrici e giurati disinteressati Dopo le edizioni “fake”

Amici 2018 - addio a coach egocetrici e ai giurati disinteressati. Dopo le edizioni “fake” si ritorna alle origini : Riecco Amici, l’originale. Dopo svariate edizioni “fake”, in cui lo show ha prevalso sul talent, torna la versione autentica del programma di Maria De Filippi con la diretta, il televoto, i Bianchi e i Blu, le carte, gli scambi di opinione tra i professori (ingiustamente messi in secondo piano nelle precedenti edizioni) e i concorrenti protagonisti, lasciando in disparte cabine varie, coach egocetrici e giurati disinteressati. ...

Amici: Maria De Filippi e Laura Pausini Su Rai1 la quinta puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle ha conquistato 4.509.000 spettatori pari al 19.47% di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.41 alle 21.48, e 4.325.000 spettatori pari al 23.06%, dalle 21.57 alle 0.47. Su Canale 5 la prima puntata del serale di Amici 17 – in onda dalle 21.09 alle 0.56 – ha raccolto

Amici 2018 - Heather Parisi : “non seguo Amici - non amo i talent” : Heather Parisi è una delle sorprese di questa edizione di Amici 2018: la showgirl italo – americana ritorna in Italia dopo l’esperienza tv di NemicAmatissima Amici di Maria De Filippi entra nel vivo della sua diciassettesima edizione con il serale. Nove puntate all’insegna dello spettacolo con quattordici talenti pronti a sfidarsi in prove di canto e ballo. Una delle novità di questa edizione di Amici 2018 è la presenza di una ...

Filippo Di Crosta è l'eliminato della prima puntata di Amici 2018 Serale L'eliminato della prima puntata di Amici 2018 Serale è Filippo Di Crosta. Nell'appuntamento di sabato 7 aprile, Filippo non è stato "salvato" dai professori. Dopo l'eliminazione, il ballerino ha abbracciato Maria De Filippi salutando il programma di Canale5 con queste parole: "Sono felice

Amici serale 2018/ Ed.17 Diretta 7 Aprile - Heather Parisi vs Celentano : "coreografia noiosa!" : Amici 17 serale, Diretta e anticipazioni prima puntata 7 Aprile 2018: squadra bianca contro squadra blu. Laura Pausini, Fabri Fibra e Alice Merton sono gli ospiti.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 23:48:00 GMT)

Amici 17 il Serale prende il via da questa sera nel sabato di canale5 (anche se Maria avrebbe preferito una collocazione diversa in palinsesto ma la rete da questo punto di vista non ne vuole sapere). Nove puntate, stavolta rigorosamente in diretta, con molte novità a partire dalla direzione artistica affidata quest'anno a Luca Tommassini

Il rapper BIONDO ha conquistato un posto al serale di Amici 2018, in onda questa sera su Canale 5. Ma il professor Carlo Di Francesco lo ha invitato a ritirarsi...