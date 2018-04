Alto Calore | ' le fatture decennali sono una chiara strategia' | la denuncia

Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 : Carolina Kostner - il calore e l’affetto del pubblico per tentare l’assAlto al podio : A distanza di otto anni dall’ultimo Mondiale disputato in Italia, quello di Torino 2010 chiuso in quinta posizione, e a dodici dalla maledetta Olimpiade del 2006, la regina del ghiaccio Carolina Kostner la prossima settimana cercherà di regalare al pubblico del Mediolanum Forum di Assago la gioia di una medaglia, probabilmente l’ultima di una gloriosa carriera. Unico obiettivo: non perdere la concentrazione. Abbiamo già ripetuto ...