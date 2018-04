Almeno 70 morti in un attacco chimico in Siria

Siria - sospetto attacco chimico su Duma : Almeno 70 morti : almeno 70 persone sono rimaste uccise in un sospetto attacco chimico a Duma, roccaforte dei ribelli Siriani nella Ghouta orientale , alle porte di Damasco. Lo rende noto al Jazeera, riportando le ...

Siria : Almeno 70 morti in attacco chimico : ANSA, - ROMA, 8 APR - Salgono ad almeno 70 le persone rimaste uccise in un sospetto attacco chimico a Duma, roccaforte dei ribelli Siriani nella Ghuta orientale, alle porte di Damasco. Centinaia i ...

Furgone sulla folla a Münster - in Germania. Almeno tre morti e venti feriti : È di quattro morti (compreso l’autore dell’attacco) e venti feriti, con sei in fin di vita, il bilancio - in continuo aggiornamento - di quanto avvenuto nelle prime ore del pomeriggio nel centro di Münster, nell’Ovest della Germania, quando un Furgone è piombato sulla folla nel centro della città, in una zona affollata di tavolini all’aperto non lo...

Germania - furgone sulla folla al bar : Almeno 3 morti e 50 feriti - 6 sono gravi. "E' terrorismo". L'autista si è ucciso Diretta : Terrore a Münster, in Germania, dove un furgone è piombato sui passanti e sui clienti dei tavoli all'aperto del ristorante Kiepenkerl. Il primo bilancio...

Germania - furgone su folla a Münster. Almeno 4 morti e 20 feriti : Un veicolo è piombato sui tavolini di un bar nella piazza del centro storico della cittadina tedesca. Secondo i primi riscontri l’uomo alla guida si sarebbe suicidato, dopo aver ferito gravemente decine di persone. Sulla scena è intervenuta la polizia che sta indagando: «La situazione è ancora poco chiara»...

Furgone sulla folla a Münster - in Germania. Almeno tre morti e trenta feriti : È di Almeno tre morti e trenta feriti, con sei in fin di vita, il bilancio - in continuo aggiornamento - di quanto avvenuto nelle prime ore del pomeriggio nel centro di Münster, nell’Ovest della Germania, quando un Furgone è piombato sulla folla nel centro della città. È in corso una grande operazione di polizia con parte della città vecchia blinda...

Germania - furgone sulla folla al bar : Almeno 3 morti e 30 feriti - 6 sono gravi. "E' terrorismo". L'autista si è ucciso Diretta : Un furgone è piombato sulla folla a Munster in Germania: il primo bilancio è di almeno 3 morti e trenta feriti. Quello che si teme sia l'ennesimo attacco terroristico di questo...

Germania - furgone sulla folla a MunsterLa polizia : tre morti e Almeno trenta feriti : Germania, furgone sulla folla a MunsterLa polizia: tre morti e almeno trenta feriti Germania, furgone sulla folla a MunsterLa polizia: tre morti e almeno trenta feriti Continua a leggere

Germania - furgone su folla a Münster. Almeno 3 morti e 50 feriti : Un veicolo è piombato sui tavolini di un bar nella piazza del centro storico della cittadina tedesca. Secondo i primi riscontri l’uomo alla guida si sarebbe suicidato, dopo aver ferito gravemente decine di persone. Sulla scena è intervenuta la polizia che sta indagando: «La situazione è ancora poco chiara»...

Germania - furgone sulla folla a Münster. Almeno 3 morti e 50 feriti : di 3 morti e 50 feriti, di cui 6 in pericolo di vita, il primo - provvisorio - bilancio dell'incidente avvenuto nelle prime ore del pomeriggio a Münster, in Germania. Si sa ancora poco della dinamica ...

Germania - furgone sulla folla nella città di Munster : Almeno 3 morti e 30 feriti. "E' terrorismo". L'autista si è ucciso Diretta : Un furgone è piombato sulla folla a Munster in Germania: il primo bilancio è di almeno 3 morti e trenta feriti. Quello che si teme sia l'ennesimo attacco terroristico di questo genere è avvenuto...

Germania - furgone sulla folla a Muenster : Almeno 3 morti e 30 feriti. Media : «Attacco terroristico». Polizia : «L'autista si è ucciso» : Terrore a Münster, in Germania, dove un furgone è piombato sui passanti e sui clienti dei tavoli all'aperto del ristorante Kiepenkerl. Il primo bilancio è di almeno 3...

Furgone sulla folla a Münster - in Germania. Almeno tre morti e cinquanta feriti : È di Almeno 3 morti e cinquanta feriti, con sei in fin di vita, il bilancio - in continuo aggiornamento - di quanto avvenuto nelle prime ore del pomeriggio nel centro di Münster, nell’Ovest della Germania, quando un Furgone è piombato sulla folla nel centro della città. Lo riferisce lo Spiegel online precisando che è in corso una grande operazione ...

Valanga in Val D'Aosta : Almeno 2 morti e 3 feriti : Due scialpinisti sono morti. Altri due sono stati estratti vivi e trasportati in ospedale. La massa di neve si è staccata a Colle di Chamolè, vicino Pila - almeno cinque gli sciatori sono stati ...