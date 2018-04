Almeno 70 le vittime di un sospetto attacco chimico contro i ribelli a Duma

Almeno 70 le vittime di un presunto attacco chimico contro i ribelli a Duma : Tra le vittime soprattutto donne e bambini. lo riporta al Jazeera, mentre Damasco nega l’utilizzo di armi chimiche

Gaza - nuovi scontri al confine : uccisi Almeno 7 palestinesi - tra le vittime un 16enne : Gaza, nuovi scontri al confine: uccisi almeno 7 palestinesi, tra le vittime un 16enne Secondo venerdì di proteste per la “Marcia del ritorno”: i manifestanti hanno bruciato copertoni e lanciato sassi contro i militari, che hanno risposto con spari e lacrimogeni.Continua a leggere Secondo venerdì di proteste per la “Marcia del ritorno”: i manifestanti hanno […]

Gaza - nuovi scontri al confine : uccisi Almeno 7 palestinesi - tra le vittime un 16enne : Secondo venerdì di proteste per la “Marcia del ritorno”: i manifestanti hanno bruciato copertoni e lanciato sassi contro i militari, che hanno risposto con spari e lacrimogeni.Continua a leggere

GAZA - NUOVI SCONTRI AL CONFINE CON ISRAELE/ Ancora vittime tra i palestinesi - Almeno 20 in una settimana : Striscia di GAZA, NUOVI SCONTRI: aumenta il numero dei palestinesi morti per mano dell'esercito di ISRAELE nel corso della Marcia del ritorno. Oltre mille i feriti(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 15:35:00 GMT)

Crollo in miniera in Georgia : Almeno 6 vittime : Un Crollo si è verificato la scorsa notte nella miniera di carbone Mindeli, vicino a Tkibuli, in Georgia: 6 minatori sono morti e 3 sono rimasti feriti, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Il ministero dell’Interno ha reso noto che sul caso è stata aperta un’inchiesta ai sensi dell’articolo 240 del codice penale sulla presunta violazione degli standard di sicurezza. L'articolo Crollo in miniera in Georgia: almeno 6 ...

Argentina - Almeno 7 giovani giocatori Independiente vittime di abusi : Si allarga in Argentina lo scandalo legato agli abusi sessuali subiti da alcuni giocatori delle giovanili dell’Independiente; sarebbero infatti almeno 7 i ragazzi coinvolti a quanto riportano i media locali. Intanto proseguono le indagini per far luce sull’intera vicenda con l’arresto di altre due persone, tra cui un rappresentante della squadra giovanile. Il procuratore Maria Soledad Garibaldi, che nei giorni scorsi ha ...

Russia - incendio in Siberia : Almeno 64 vittime : Continua ad aggravarsi il bilancio dell’incendio divampato ieri nel centro commerciale Zimnyaya Vishnya di Kemerovo, in Siberia: secondo il Comitato d’inchiesta russo i morti sono 64. Molte delle vittime sono bambini, mentre 10 sarebbero i dispersi. La causa dell’incendio non è ancora nota e le autorità hanno avviato un’indagine. I vigili del fuoco hanno combattuto le fiamme per 14 ore. Il presidente Vladimir Putin ha ...

Siberia - incendio in un centro commerciale : numerose vittime - Almeno quattro sono bambini : Siberia, incendio in un centro commerciale: numerose vittime, almeno quattro sono bambini Drammatico bilancio di un incendio scoppiato in un centro commerciale della Siberia: almeno sei le vittime, tra cui 4 bambini, trenta feriti e duecento evacuati. Molti hanno saltato giù dalle finestre per non morire soffocati. In corso indagini delle autorità locali.Continua a leggere […]

Siberia - incendio in un centro commerciale : numerose vittime - Almeno quattro sono bambini : Drammatico bilancio di un incendio scoppiato in un centro commerciale della Siberia: almeno sei le vittime, tra cui 4 bambini, trenta feriti e duecento evacuati. Molti hanno saltato giù dalle finestre per non morire soffocati. In corso indagini delle autorità locali.Continua a leggere

Preso il molestatore di dottoresse : “Almeno 10 vittime in sei anni” : I carabinieri hanno arrestato un uomo di 49 anni di Modugno, in provincia di Bari, accusato di almeno 17 episodi di molestie, violenze sessuali e false dichiarazioni sulla propria identità...

Francia - attentato al supermarket : Almeno tre vittime. Ucciso l’assalitore : Mattinata di terrore a Trebes, nel Sud della Francia, dove un fondamentalista islamico ha compiuto un raid costato la vita ad almeno tre persone, prima di venire eliminato in un blitz...

Esplosione a Catania - Almeno 3 vittime : ANSA, - ROMA, 20 MAR - almeno tre vittime, due vigili del fuoco e una terza persona trovata carbonizzata. E' il bilancio dell'Esplosione che si è verificata in una palazzina a Catania secondo quanto ...

Esplosione a Catania - coinvolti Almeno 4 vigili del fuoco : si temono vittime : Un'Esplosione, dovuta probabilmente ad una fuga di gas, si è verificata a Catania. Nella deflagrazione sarebbero rimasti coinvolti alcuni vigili del fuoco che erano intervenuti sul posto.Secondo una prima ricostruzione si era verificata una fuga di gas da una piccola officina che ripara biciclette. I vicini hanno chiamato i vigili del fuoco. Una squadra è arrivata sul posto e ha utilizzato una motosega per tagliare il catenaccio: ...

Miami - ponte pedonale crolla e schiaccia alcune auto : «Almeno sei vittime» : La struttura è collassata su una strada trafficata e schiacciando alcune delle auto che erano in transito. Il ponte era stato inaugurato lo scorso sabato