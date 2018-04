Almeno 70 le vittime di un sospetto attacco chimico contro i ribelli a Duma Foto

Siria - sospetto attacco chimico a Duma : Almeno 70 vittime : Un altro sospetto attacco chimico nella Ghuta orientale, a Duma, roccaforte dei ribelli Siriani alle porte di Damasco. Sono almeno 70 i morti, centinaia i feriti, molti in condizioni gravissime. Lo ...

Siria - sospetto attacco chimico a Duma : ?Almeno 70 vittime : Un altro sospetto attacco chimico nella Ghuta orientale, a Duma, roccaforte dei ribelli Siriani alle porte di Damasco. Sono almeno 70 i morti, centinaia i feriti, molti in condizioni...

Inferno Siria - attacco ai ribelli a Duma. «Almeno 100 vittime - molte donne e bimbi. Usate armi chimiche» : L'Unione di beneficenza delle organizzazioni di assistenza medica e di soccorso (UOSSM) afferma che il bilancio delle vittime di un attacco nella città Siriana di Duma sale a «ben...

Sospetto attacco chimico su Duma - Almeno 35 vittime in Siria : I ribelli siriani che resistono nella città assediata di Douma accusano il regime di aver usato armi chimiche in una raid questa notte. I gas, probabilmente al cloro, hanno ucciso 35 persone e intossicato altre centinaia. Douma è l’ultimo sobborgo della Ghouta orientale che non si è ancora arreso e venerdì scorso sono ripresi i combattimenti dopo u...

Almeno 70 le vittime di un sospetto attacco chimico contro i ribelli a Duma : Tra le vittime soprattutto donne e bambini. Al Jazeera riporta l’accusa dei volontari, ma Damasco nega l’utilizzo di armi chimiche

Almeno 70 le vittime di un presunto attacco chimico contro i ribelli a Duma : Tra le vittime soprattutto donne e bambini. lo riporta al Jazeera, mentre Damasco nega l’utilizzo di armi chimiche

Gaza - nuovi scontri al confine : uccisi Almeno 7 palestinesi - tra le vittime un 16enne : Gaza, nuovi scontri al confine: uccisi almeno 7 palestinesi, tra le vittime un 16enne Secondo venerdì di proteste per la “Marcia del ritorno”: i manifestanti hanno bruciato copertoni e lanciato sassi contro i militari, che hanno risposto con spari e lacrimogeni.Continua a leggere Secondo venerdì di proteste per la “Marcia del ritorno”: i manifestanti hanno […]

Gaza - nuovi scontri al confine : uccisi Almeno 7 palestinesi - tra le vittime un 16enne : Secondo venerdì di proteste per la “Marcia del ritorno”: i manifestanti hanno bruciato copertoni e lanciato sassi contro i militari, che hanno risposto con spari e lacrimogeni.Continua a leggere

GAZA - NUOVI SCONTRI AL CONFINE CON ISRAELE/ Ancora vittime tra i palestinesi - Almeno 20 in una settimana : Striscia di GAZA, NUOVI SCONTRI: aumenta il numero dei palestinesi morti per mano dell'esercito di ISRAELE nel corso della Marcia del ritorno. Oltre mille i feriti(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 15:35:00 GMT)

Crollo in miniera in Georgia : Almeno 6 vittime : Un Crollo si è verificato la scorsa notte nella miniera di carbone Mindeli, vicino a Tkibuli, in Georgia: 6 minatori sono morti e 3 sono rimasti feriti, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Il ministero dell’Interno ha reso noto che sul caso è stata aperta un’inchiesta ai sensi dell’articolo 240 del codice penale sulla presunta violazione degli standard di sicurezza. L'articolo Crollo in miniera in Georgia: almeno 6 ...

Argentina - Almeno 7 giovani giocatori Independiente vittime di abusi : Si allarga in Argentina lo scandalo legato agli abusi sessuali subiti da alcuni giocatori delle giovanili dell’Independiente; sarebbero infatti almeno 7 i ragazzi coinvolti a quanto riportano i media locali. Intanto proseguono le indagini per far luce sull’intera vicenda con l’arresto di altre due persone, tra cui un rappresentante della squadra giovanile. Il procuratore Maria Soledad Garibaldi, che nei giorni scorsi ha ...

Russia - incendio in Siberia : Almeno 64 vittime : Continua ad aggravarsi il bilancio dell’incendio divampato ieri nel centro commerciale Zimnyaya Vishnya di Kemerovo, in Siberia: secondo il Comitato d’inchiesta russo i morti sono 64. Molte delle vittime sono bambini, mentre 10 sarebbero i dispersi. La causa dell’incendio non è ancora nota e le autorità hanno avviato un’indagine. I vigili del fuoco hanno combattuto le fiamme per 14 ore. Il presidente Vladimir Putin ha ...

Siberia - incendio in un centro commerciale : numerose vittime - Almeno quattro sono bambini : Siberia, incendio in un centro commerciale: numerose vittime, almeno quattro sono bambini Drammatico bilancio di un incendio scoppiato in un centro commerciale della Siberia: almeno sei le vittime, tra cui 4 bambini, trenta feriti e duecento evacuati. Molti hanno saltato giù dalle finestre per non morire soffocati. In corso indagini delle autorità locali.Continua a leggere […]

Siberia - incendio in un centro commerciale : numerose vittime - Almeno quattro sono bambini : Drammatico bilancio di un incendio scoppiato in un centro commerciale della Siberia: almeno sei le vittime, tra cui 4 bambini, trenta feriti e duecento evacuati. Molti hanno saltato giù dalle finestre per non morire soffocati. In corso indagini delle autorità locali.Continua a leggere